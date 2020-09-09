Мін'юст подав скаргу до ВРП на суддю Вовка

Міністерство юстиції України подало скаргу на суддю Печерського районного суду Києва Сергія Вовка до Вищої ради правосуддя.

Причиною стало рішення стягнути близько 10 млрд гривень з "Приватбанку" на користь братів Суркісів без розгляду справи по суті. Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська на своїй сторінці в Facebook.

"Суддя Вовк ім'ям України ухвалив по суті вкрасти 10 млрд гривень. Його рішення стане або початком відродження судової влади, якщо вдасться на постанову відреагувати належним чином, по всій строгості закону. Ну або навпаки, символом тотального краху, якщо належної реакції не буде", – написав Малюська.

Також Мін'юст подав апеляційну скаргу на постанову Вовка. Міністр нагадав, що в парламенті вже зареєстрований законопроект, який блокує виплату коштів.

Мін'юст подав скаргу в ВСП на суддю Вовка. Денис Малюська в Facebook

У чому суть позову Суркісів

Підприємці Григорій та Ігор Суркіси, члени їхніх сімей, а також пов'язані з ними компанії судились із Приватбанком, у якому до націоналізації зберігалися їхні вклади. Йшлося про депозити на суму $250 млн та відсотки у розмірі $100 млн.

Під час націоналізації Приватбанку Суркісів рішенням НБУ у 2016 році було визнано інсайдерами Приватбанку (пов'язаними з ним особами). НБУ вказував, що Ігор Суркіс і Коломойський – акціонери телеканалу "1+1", що свідчить про зв'язок Суркісів із Приватбанком.

Кошти з депозитних рахунків Суркісів фактично списали: натомість вони отримали акції додаткової емісії Приватбанку, які опісля примусово продали за 1 грн державі (у такий спосіб провели націоналізацію).

Ще 2017-го Суркіси пройшли судові інстанції та довели, що вони не є пов'язаними особами в Приватбанку. Мінфін через суди намагався призупинити дію постанови, яка зобов'язала Приватбанк виплатити депозити сім'ї Суркісів.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше 2 вересня Суркіси виграли суд проти Приватбанку. У Мінфіні після цього заявили про намір оскаржити рішення Печерського районного суду міста Києва.

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