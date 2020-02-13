Війна Малюськи з "зомбі": в Мін'юсті розповіли, що на черзі "клони"

Міністерство юстиції домагається ліквідації в судовому порядку 54 "партій-зомбі", які останні 10 років не висували своїх кандидатів на виборах Верховної Ради чи президента України.

Окрім 48 позовів, поданих до Окружного адміністративного суду Києва, ще 6 подібних справ вже перебувають на розгляді в суді першої інстанції. Про це повідомила заступниця міністра юстиції України Валерія Коломієць в ефірі ObozTV. На її думку, услід за "партіями-зомбі" можна було б узятися і за "партії-клони".

"На тлі існуючих 300+ партій, близько 50 партій, які ми сьогодні хочемо обнулити, це не так і багато", – заявила Коломієць.

Вона висловила припущення, що процес анулювання реєстрації партій може тривати близько року.

"Шість вже перебувають у суді першої інстанції. Щодо 48 – це може тривати, за хорошого прогнозування, наприклад, рік", – зазначила заступниця міністра.

Місцеві вибори не врятують?

На питання, чи можуть місцеві вибори восени 2020 роки стати "рятувальним кругом" для таких політсил, Коломієць відповіла:

"Підстава для того, щоб партія вважалася "живою" – участь у виборах Верховної Ради та виборах президента. Тому місцеві вибори не повинні їх врятувати. Але подивимося, як на цю ситуацію подивиться суд. Рішення Мін'юсту було безпрецедентним, ми зараз творимо історію".

Чиновниця додала, що представники деяких партій вже намагаються оскаржувати рішення міністерства.

"Нам вже почали дзвонити деякі представники деяких партій, які розповідають дуже сумні й трагічні історії про те, що буквально за день до того, як ми подали позов до суду, або в той день, коли вони отримали позовні заяви, вони "ось-ось" реєструвалися на вибори. Або інші маніпулятивні речі", – розповіла Коломієць.

За її словами, Мін'юст готовий до інформаційної "агресії" у свій бік через цей крок.

"Але ми хочемо це зробити. Ми ж хочемо, щоб в Україні був здоровий виборчий процес", – наголосила вона.

На черзі – "партії-клони"

На думку Коломієць, услід за "партіями-зомбі" варто було би взятися і за "партії-клони".

"Це тільки початок. Оскільки є багато партій – зараз не буду називати число, не володію точною інформацією – які спеціально створювалися, щоб в результати бути проданими або, наприклад, для того, щоб якимось чином вплинути на вибори. Я кажу про те, що з неіснуючими людьми, неіснуючими підписами, фактично підробляючи документацію, здійснювалася реєстрація партій, в яких певна схожа назва з партією, яку хочуть "вибити" конкуренти", – пояснила вона.

Втім, уточнила заступниця міністра, для наступного кроку знадобиться "набагато більше ресурсу" і сьогодні це "не основний фокус" роботи відомства.

Скільки партій хочуть залишити

Коломієць також не змогла назвати точну кількість партій, яку вона вважає достатньою для України.

"Але (349 партій. – Ред.) дійсно дуже багато. Ми маємо зважати не на кількість, а на якість. Тобто що ці партії роблять в своєму повсякденному житті, а не тільки перед виборами і під час виборів", – зазначила чиновниця.

"Я вважаю, що 300 занадто багато, тому що всі 300 не показують життєдіяльності поза меж виборчого процесу. Можна просто подивитися, коли немає виборів: які партії дійсно живуть, працюють, збирають осередки, проводять якусь інформаційну або агітаційну політику, в тому числі на місцях... І ось те число, яке покаже – 50, а можливо 150 – це і є та кількість, яка сьогодні потрібна нашим громадянам", – резюмувала вона.

Мін'юст нарахував в Україні понад 50 "партій-зомбі" atmosfx.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр юстиції Денис Малюська виклав на Facebook відео, в якому оголосив про намір ліквідувати 48 "партій-зомбі", які в Україні зареєстровані, але не ведуть діяльності відповідно до закону.

Серед названих ним партій: Партія ветеранів Афганістану, Соціал-демократична партія України, "Організація українських націоналістів", "Жінки України", Християнсько-демократичний союз, Партія захисників Вітчизни, Партія промисловців і підприємців України, Народний Рух України за єдність, Українська партія честі, боротьби з корупцією та організованою злочинністю, "Пора", Ліберально-гуманістична партія "Товариш", Всеукраїнська козацька партія, "Русичі", партія козаків України, "Україна понад усе!", "Партія "Дітей війни", "Наш дом", Партія сильної влади та інші.

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