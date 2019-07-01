"Мінськ" зайшов в глухий кут": у Зеленського розповіли, навіщо повернули Кучму

Президент України Володимир Зеленський призначив Леоніда Кучму представником в Тристоронньої контактній групі в Мінську, так як у останнього є ряд нових пропозицій по Донбасу.

Про це в інтерв'ю "Лівому берегу" розповів секретар РНБО Олександр Данилюк.

"У Кучми є свої пропозиції, які він виклав на стіл, ми чекаємо по ним відповіді. На нього активно накинулися всі, хто в житті на себе таку відповідальність не візьмуть. А ми вважаємо, що варто спробувати. Якщо людина знайшлася, є повний склад групи, яка бере на себе відповідальність вести переговори – треба дати таку можливість. Можливо, це дасть певний стрибок. Можливо, Росія піде на це. Але стояти і упиратися лобом теж не можна", – пояснив він.

Данилюк зазначив, що Кучма взяв на себе велику відповідальність. До того ж він може протистояти представнику Росії в Мінську Борису Гризлову.

"Вогонь припинити потрібно? Потрібно. Всі розуміють, що "Мінськ" в лоб виконувати не можна, в зв'язку з цим два роки тому з'явилася ідея про введення миротворчих військ, яку російські перетворили в смішну версію охорони місії ОБСЄ. Відбувається якась каша. Тому по деяких позиціях і потрібне перезавантаження, там, де прогресу немає", – додав він.

Леонід Кучма

Глава РНБО підкреслив, що "Мінські домовленості" вимагали "нових підходів", і у Кучми були нові ідеї.

"Я прекрасно розумію, що "Мінськ" зайшов в глухий кут, і можна розглядати нові механізми. Найважливіше – знати, що робити. При будь-якому русі прораховувати наслідки. Мінський формат працює наступним чином: є керівники підгруп, які спілкуються з іншою стороною, ведуть переговори за різними напрямками. Я знаю, що зняття так званої блокади озвучувалася як одна з вимог з того боку. Що ми можемо вимагати взамін? Давайте перерахуємо проблеми, які нам створили. Полонені – раз; паспортизація (масова роздача паспортів РФ жителям окупованого Донбасу – Ред.) – два; рублева зона – три; націоналізація", – розповів Данилюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Леонід Кучма запевнив, що нові домовленості про "режим тиші" на Донбасі повинні містити норму "не стріляти у відповідь".

Пізніше представник в тристоронньої контактній групі прокоментував свою заяву про пропозиції не стріляти у відповідь на вогонь окупантів на Донбасі.

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