Міністр реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков розповів, як в Україні планується спростити пересування людей через лінію зіткнення на контрольних пунктах в'їзду-виїзду на Донбасі.

В інтерв'ю "Новостям Донбасса" Резніков зазначив, що на сьогодні налічується всього дев'ять КПВВ. За його словами, їх повинно бути більше, і це є однією з важливих короткочасних завдань.

"Тому що Донецькій області пощастило більше, там знаходиться більше КПВВ. Луганській області менше пощастило. Для того, щоб наші громадяни могли потрапити на підконтрольну територію України, іноді доводиться виїжджати на територію Російської Федерації і потім заїжджати в Україну, перетинаючи державний кордон. Тому що так простіше", – розповів Резніков.

Олексій Резніков Главком

Він підкреслив, що сьогодні, в тому числі в мінському процесі, ведуться переговори з цього приводу.

"Наприклад, ми всі знаємо КПВВ "Золоте" з української сторони повністю побудоване. Та сторона затягує і навіть ще не починає працювати. Хоча з української сторони на адресу ОБСЄ дані гарантії, що якщо вони почнуть ці роботи зі зведення потрібної структури КПВВ, значить, вони будуть це робити безпечно", – зазначив міністр.

Резніков розповів, що вони спекулюють і просять гарантії в пункті "Щастя", на що їм кажуть: "не питання". Він нагадав, що в рамках нормандського формату в грудні в Парижі домовилися, що відкриваються паралельно одночасно два нових КПВВ, що мають гуманітарну задачу. "Щастя" обговорюється як можлива точка.

"Ми не заперечуємо проти самої ідеї географічної локації, але ще в 2016 році йшлося про "Золоте", і Україна виконала свої зобов'язання. Ми готові до одночасного відкриття, тільки покажіть, що ви виконуєте домовленості, що ви почали будувати структуру КПВВ з боку "Золотого", тут же отримаєте навздогін гарантії з боку "Щастя" і починайте будуватися. Ми точно знаємо, що ми це зробимо. Причому це реалістично, за чотири місяці можна побудувати, і до серпня, наприклад, відкрити обидва КПВВ. це реально" , – поділитися Резніков.

Але тут важливо, що люди, перетинаючи КПВВ, побачать, який сервіс вони отримають. Вони повинні отримати сервіс ЦНАП, фельдшерську допомогу, медичну допомогу, прийти і отримати, мати можливість в 14 років отримати свій перший документ-ідентифікатор, щоб далі вони могли продовжити свою освіту. Перетинаючи ці КПВВ, вони повинні потрапляти в Європу.

За словами міністра, зробити КПВВ "класу Польщі чи Словаччини" є реалістичною задачею.

"Ідеологія реінтеграції така: по-перше, вона повинна бути безпечною. Вона повинна нести ризики для державного суверенітету. Вона повинна включати національний інклюзивний діалог. В тому числі, нам доведеться навчитися говорити один одному складні речі, їх обговорювати і навчитися один одного розуміти, прощати", – заявив Резніков.

Як писав OBOZREVATEL раніше, Резніков розповів про "інфікування" жителів окупованого Донбасу і Криму

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