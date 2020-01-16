Перша відставка в Кабміні? Стало відомо про майбутнє звільнення української міністерки: названо "наступника"

У четвер, 16 січня, до Верховної Ради нібито надійде подання прем'єр-міністра Олексія Гончарука про звільнення міністерки розвитку громад і територій України Олени Бабак.

Відповідну заяву на своєму Telegram-каналі зробив депутат від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко. Як повідомив він, Бабак написала заяву про відставку за власним бажанням.

"Також до парламенту надійде подання прем'єра щодо нової кандидатури на посаду міністра", – написав нардеп.

Головною кандидаткою на посаду Бабак він назвав депутатку від "Слуги народу" Олену Шуляк.

При цьому Telegram-канал Ne_Kravets вказав на іншого можливого "наступника" – главу Івано-Франківської обласної державної адміністрації Дениса Шмигаля.

Олена Бабак chesno.org

За інформацією, яка опинилася в розпорядженні OBOZREVATEL, народним обранцям від СН розіслали повідомлення про внесення до парламенту подання про відставку чиновниці.

Через це профільний комітет ВР у п'ятницю, 17 січня, планує провести засідання (далі наводимо текст повідомлення без змін):

Колеги! Інформую Вас, що сьогодні до парламенту надійде подання прем‘єр-міністра України щодо звільнення із займанної посади міністерки розвитку громад та територій України Альони Валеріївни Бабак, яка написала заяву за власним бажанням. Також до парламенту надійде подання прем’єра щодо нової кандидатури на посаду міністра. Кандидата буде запрошено на засідання комітету.

Ці питання належать до предмету відання нашого комітету, тому пропоную провести завтра о 9:00 засідання комітету в залі #11 за адресою: вул. Грушевського,18/2 з розгляду двох питань порядку денного:

про звільнення А.В. Бабак із посади міністра; про призначення кандидата на посаду міністра.

Прошу зважити на ці обставини і внести зміни у свій графік. Порядок денний буде надіслано додатково після надходження до Апарату ВРУ подання прем’єра. Прошу поінформувати про участь у засіданні. Та попрошу не запізнюватись. Дякую.

Раніше джерело OBOZREVATEL у фракції "Слуга народу" повідомляло, що міністерка розвитку громад і територій Олена Бабак може позбутися посади. Причиною була названа погана робота чиновниці.

Також, за словами джерела, під загрозою звільнення нібито міністр економічного розвитку Тимофій Милованов.

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