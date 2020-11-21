Милованов став радником Єрмака

Колишній міністр економіки Тимофій Милованов уже деякий час є позаштатним радником керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Про це він сам написав на своїй сторінці у Facebook. Так економіст прокоментував новину "УП" про нібито його призначення на цю посаду, але з уточненням, що обіймає її, не отримуючи кошти.

"Насправді, я вже деякий час є позаштатним радником (без зарплати) Андрія Єрмака. І що це означає? Ви всі знаєте, які виклики стоять перед державою: COVID-19, фінансування бюджету, стосунки з міжнародними фінансовими організаціями. Сподіваюся, що мої знання стануть корисними найвищому керівництву України", – уточнив Милованов.

Він додав, що напередодні в п'ятницю просто не надав виданню підтвердження чи коментаря щодо свого можливого призначення радником Єрмака, хоча до нього й зверталися.

Тоді як у коментарях до власного посту ексміністр висловив думку, мовляв, "було б некоректно давати новину одному ЗМІ, а не всім".

Водночас Милованов запевнив, що досі лишається президентом Київської школи економіки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ексміністр економіки Тимофій Милованов заявив про необхідність почати друкувати гроші через критичну ситуацію, що склалася в Україні.