Саакашвілі загрожує в'язниця: рішення грузинських судів дійсні і в Україні

Всі рішення по колишньому президенту Грузії і екс-голові Одеської обласної державної адміністрації Міхеілу Саакашвілі, винесені грузинськими судами, дійсні і на території України.

На сьогоднішній день Міхеіл Саакашвілі є громадянином України і його не можна екстрадувати до Грузії. Однак Україна підписала і ратифікувала ряд міжнародних договорів, з яких випливає, що екс-президент Грузії повинен відбути покарання на території нашої країни.

Міхеіл Саакашвілі Скріншот із відео

Зокрема, Україна ратифікувала Європейську конвенцію про міжнародне визнання судових рішень кримінальних вироків і договір із Республікою Грузія про правову допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних справах.

Раніше Саакашвілі заявив, що отримав від президента України Володимира Зеленського пропозицію стати віце-прем'єром з реформ. Однак це призначення неможливе без порушення закону.

Згідно зі ст. 7 Закону "Про Кабінет міністрів України", не може бути призначена на посаду члена Кабінету міністрів України особа, яка має судимість, не погашену чи не зняту"

Нагадаємо, грузинські суди винесли кілька рішень, за якими Міхеіл Саакашвілі засуджений до тюремних термінів.

Верховний суд Грузії Alsandro

Зокрема, в травні 2019 року Верховний суд Грузії залишив в силі вирок про перевищення Міхеілом Саакашвілі службових повноважень на посаді президента у справі про вбивство в 2006 році банківського службовця Сандро Гіргвліані.

Також екс-президент Саакашвілі був заочно засуджений на шість років ув'язнення у справі про побиття у 2005 році депутата парламенту Грузії Валерія Гелашвілі.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

про плани призначити Саакашвілі віце-прем'єром раніше розповіла заступник глави фракції "Слуги народу" Євгенія Кравчук.

Пізніше інформацію підтвердив і сам Саакашвілі. Він заявив, що готовий працювати і незабаром представить план.

Новина про включення екс-голови Одеської ОДА в уряд викликала величезний ажіотаж серед українців.

Посол Грузії в Україні заявив, що можливе призначення "буде сприйнято в Тбілісі як недружній і неприйнятний з боку стратегічного партнера крок".

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