Головна Новини
24 квітня • оновлено в 18:39
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

Міхеілу Саакашвілі загрожує в'язниця: рішення судів Грузії дійсні і в Україні

3.4т
Читати матеріал російською

Всі рішення по колишньому президенту Грузії і екс-голові Одеської обласної державної адміністрації Міхеілу Саакашвілі, винесені грузинськими судами, дійсні і на території України.

На сьогоднішній день Міхеіл Саакашвілі є громадянином України і його не можна екстрадувати до Грузії. Однак Україна підписала і ратифікувала ряд міжнародних договорів, з яких випливає, що екс-президент Грузії повинен відбути покарання на території нашої країни.

Міхеіл Саакашвілі

Міхеіл Саакашвілі

Скріншот із відео

Зокрема, Україна ратифікувала Європейську конвенцію про міжнародне визнання судових рішень кримінальних вироків і договір із Республікою Грузія про правову допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних справах.

Саакашвілі загрожує в'язниця: рішення грузинських судів дійсні і в Україні

Раніше Саакашвілі заявив, що отримав від президента України Володимира Зеленського пропозицію стати віце-прем'єром з реформ. Однак це призначення неможливе без порушення закону.

Згідно зі ст. 7 Закону "Про Кабінет міністрів України", не може бути призначена на посаду члена Кабінету міністрів України особа, яка має судимість, не погашену чи не зняту"

Нагадаємо, грузинські суди винесли кілька рішень, за якими Міхеіл Саакашвілі засуджений до тюремних термінів.

Верховний суд Грузії

Верховний суд Грузії

Alsandro

Зокрема, в травні 2019 року Верховний суд Грузії залишив в силі вирок про перевищення Міхеілом Саакашвілі службових повноважень на посаді президента у справі про вбивство в 2006 році банківського службовця Сандро Гіргвліані.

Також екс-президент Саакашвілі був заочно засуджений на шість років ув'язнення у справі про побиття у 2005 році депутата парламенту Грузії Валерія Гелашвілі.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Кримінал" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Олег Тимченко
Теми
Кримінал Реформи в Україні
Особи
Міхеїл Саакашвілі Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
Верховна Рада України Кабінет Міністрів України
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
8
Смішно
6
Цікаво
3
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Політика

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 7647.

    Вилікувалися: 601. Померли: 193.

  • У світі захворіли майже 2,7 мільйони осіб, загинули – понад 190 тисячі.

  • Чехія почала вихід із карантину: громадянам дозволили виїжджати за кордон.

  • У Великобританії почали випробування вакцини від COVID-19 на людях.

  • Коронавірус спалахне з новою силою: названі нові країни-епіцентри.

Новини політики

Топпублікації

Топблоги