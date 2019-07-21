"Ми займаємося інформаційною війною": Зеленський підтвердив створення нового міністерства з питань Донбасу

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що має намір об'єднати міністерства культури й інформаційної політики.

У відповідь на запитання кореспондента OBOZREVATEL під час пресконференції глава України заявив, що "займається цим питанням".

"Так, ми цим займаємося. Я підтримую ідею об'єднання міністерств культури й інформаційної політики, структура з'явиться найближчим часом, вже в новому уряді. У нас уже є наші розробки і бачення цього питання", — сказав Зеленський.

Володимир Зеленський

Крім того, президент заявив, що займається "інформаційною війною":

"Інформаційною війною ми займаємося. Ну, не інформаційною війною, ми займаємося цим питанням, вже зібрали дуже багато людей, розробляємо стратегію. Коли буде повна стратегія, то звертатимемося до журналістів за допомогою".

Глава держави підкреслив, що кандидатура на позицію міністра вже є, але не озвучив ім'я.

Як повідомляв OBOZREVATEL, також Зеленський анонсував гучні кроки для закінчення війни і повернення полонених.

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