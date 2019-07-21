Головна Новини
Мова Язык
Блоги Світ

/ Політика

"Ми займаємося інформаційною війною": Зеленський підтвердив створення нового міністерства з питань Донбасу

2.5т Читати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що має намір об'єднати міністерства культури й інформаційної політики.

У відповідь на запитання кореспондента OBOZREVATEL під час пресконференції глава України заявив, що "займається цим питанням".

"Так, ми цим займаємося. Я підтримую ідею об'єднання міністерств культури й інформаційної політики, структура з'явиться найближчим часом, вже в новому уряді. У нас уже є наші розробки і бачення цього питання", — сказав Зеленський.

Новини
"Не розслабляйтеся": Зеленський натякнув на ще одні вибори

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

"Ми займаємося інформаційною війною": Зеленський підтвердив створення нового міністерства з питань Донбасу

"Ми займаємося інформаційною війною": Зеленський підтвердив створення нового міністерства з питань Донбасу

Крім того, президент заявив, що займається "інформаційною війною":

"Інформаційною війною ми займаємося. Ну, не інформаційною війною, ми займаємося цим питанням, вже зібрали дуже багато людей, розробляємо стратегію. Коли буде повна стратегія, то звертатимемося до журналістів за допомогою".

Глава держави підкреслив, що кандидатура на позицію міністра вже є, але не озвучив ім'я.

Як повідомляв OBOZREVATEL, також Зеленський анонсував гучні кроки для закінчення війни і повернення полонених.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Війна на Донбасі
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
війна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
6
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel