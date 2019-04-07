"Ми захищали людей!" Матвієнко зробила цинічну заяву про анексію Криму

Спікер Ради Федерації Росії Валентина Матвієнко заявила, що Україна "втратила" Крим і піддала загрозі свою територіальну цілісність через "нацистські і антинародні заходи уряду".

Таку думку вона висловила в інтерв'ю для документального фільму "Валентина", приуроченого до її 70-річчя, передає ТАСС.

Матвієнко прокоментувала звинувачення в розвалі цілісності України на свою адресу з боку США і американські санкції. "Ніякого розвалу цілісності б не було, якби перші кроки влади України не були нацистськими, антиукраїнськими і антиросійськими", - сказала вона.

Голова Ради Федерації вважає, що російське керівництво не могло прийняти іншого рішення по Криму.

Валентина Матвієнко Газета.Ру

"Звичайно ж, коли ми приймали рішення щодо Криму, приймали його усвідомлено, щоб захистити людей, які проживають там. Я абсолютно впевнена в правоті того, що ми зробили, - підкреслила Матвієнко. - По-іншому відповідальні політики Росії тоді вчинити не могли і не мали права, інакше сьогодні в Севастополі стояли б не російські судна з Андріївським прапором, а стояли б військово-морські кораблі НАТО з іншими прапорами".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше голова Ради Федерації Валентина Матвієнко заплуталася, намагаючись переказати меми про російські закони.

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