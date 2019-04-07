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"Ми захищали людей!" Матвієнко зробила цинічну заяву про анексію Криму

1.8тЧитати матеріал російською

Спікер Ради Федерації Росії Валентина Матвієнко заявила, що Україна "втратила" Крим і піддала загрозі свою територіальну цілісність через "нацистські і антинародні заходи уряду".

Таку думку вона висловила в інтерв'ю для документального фільму "Валентина", приуроченого до її 70-річчя, передає ТАСС.

Матвієнко прокоментувала звинувачення в розвалі цілісності України на свою адресу з боку США і американські санкції. "Ніякого розвалу цілісності б не було, якби перші кроки влади України не були нацистськими, антиукраїнськими і антиросійськими", - сказала вона.

Голова Ради Федерації вважає, що російське керівництво не могло прийняти іншого рішення по Криму.

Валентина Матвієнко

Валентина Матвієнко

Газета.Ру

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"Звичайно ж, коли ми приймали рішення щодо Криму, приймали його усвідомлено, щоб захистити людей, які проживають там. Я абсолютно впевнена в правоті того, що ми зробили, - підкреслила Матвієнко. - По-іншому відповідальні політики Росії тоді вчинити не могли і не мали права, інакше сьогодні в Севастополі стояли б не російські судна з Андріївським прапором, а стояли б військово-морські кораблі НАТО з іншими прапорами".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше голова Ради Федерації Валентина Матвієнко заплуталася, намагаючись переказати меми про російські закони.

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Тема
анексія Криму
Місце
Росія
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Chesny Victor
Chesny Victor
Валюха-стакан бредит. До их грязного поползновения, корабли "Альянса" стояли в Турции, а после аннексии, барражируют вдоль захваченных берегов Украины. Сколенвстающие приподнялись и сели на корточки, а вся русская "элыта", оказалась под жестокими санкциями и скоро укажут таким как путин и его валюхам на выход.
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
Пять лет назад, в этот день "Куринная Жопка" отдал приказ к началу массового истребления украинцев!
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Макарский Александр
Макарский Александр
Да уж,прострыбали Крым,кастрюлеголовые евро-нерабы. К лету, еще что-нибуть прострыбают
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