"Ми з українського Севастополя, росіяни – з лави підсудних у Гаазі": Порошенко запропонував Кремлю свій телеміст

Росії не вдалося досягти воєнного успіху на Донбасі і захопити всю Україну, тому вона намагається реалізувати інший план – через "п’яту колону" в українському парламенті. Партія "Європейська солідарність" йде до Верховної Ради, аби дати відсіч планам Кремля.

Про це заявив лідер політсили, п’ятий президент України Петро Порошенко під час виступу перед прихильниками на мітингу в Ужгороді, інформує пресслужба "ЄС".

За його словами, Кремль і "п’ята колона" працюють в унісон. Росія відверто, грошима підтримує "Опозиційну платформу", про що свідчить чергова поїздка їхнього "кубла" 10 липня до Москви, відзначив п’ятий президент.

Партія "ЄС" Пресслужба "ЄС"

"Наші умови дуже прості. Звільніть українську землю. Приберіть окупаційні війська. Припиніть вбивати українців. Звільніть Крим. І далі – телеміст. Ми – з Сімферополя чи Бахчисарая, вони – з Гааги, де їх будуть судити. І це буде дивитися вся Україна і весь світ", – переконаний Порошенко.

Новини Малкович підтримав партію Порошенка і назвав його одним із найсильніших європейських лідерів

Лідер партії "ЄС" заявив, що проросійські сили хочуть "проповзти" в парламент, створити антиукраїнську коаліцію, через неї пройти в уряд, а там старанно виконувати вказівки Кремля. Політик впевнений, що вони думають, що таки чином захоплять Україну.

"Їм не вдалося зламати фронт. І зараз вони хочуть висадитися під куполом Верховної Ради і звідти захопити всю Україну. Бо Донбас їм не потрібен і Крим їм не потрібен. Їм потрібна вся Україна – включно з Києвом, Львовом і Ужгородом. Не вийде! "Парламентський спецназ" "Європейської солідарності" не дозволить "п’ятій колоні" Кремля керувати Україною", – наголосив Порошенко.

Петро Порошенко Пресслужба "ЄС"

Партія "ЄС" Пресслужба "ЄС"

Партія "ЄС" Пресслужба "ЄС"

Він також зазначив, що за даними останніх соціологічних досліджень, "Європейська солідарність" – єдина політична сила з демократичного проукраїнського табору, яка впевнено долає прохідний бар’єр і входить до трійки лідерів перегонів. Кожен втрачений відсоток голосів, відданих за непрохідні партії, додасть депутатських мандатів проросійським силам, додав лідер політсили.

Порошенко закликав українців не змарнувати своє виборче право і підтримати "Європейську солідарність".

Як повідомляв OBOZREVATEL, програма партії Порошенка передбачає, що до 2023 року українське законодавство буде адаптоване до стандартів ЄС.

П'ятий президент України заявив, що, аби знищити ворогів, "п'яту колону" Путіна, на парламентських виборах необхідно проголосувати за партію "ЄС".

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