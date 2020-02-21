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21 лютого • оновлено в 20:53
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"Ми стадо чи нація?" Зеленський записав відеозвернення до українців

10.6т
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Президент України Володимир Зеленський в п'ятницю, 21 лютого, терміново звернувся до українців через протести проти громадян, які прилетіли з Китаю.

Відео з'явилося на сторінках глави держави в соцмережах (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"У наступні два тижні ми повинні з честю пройти іспит на зрілість. Повинні зберігати холодну голову і відкрите серце. Довіряти не гучним заголовкам і фейкам, а логічному мисленню і здоровому глузду. Пам'ятайте, що найстрашніший вірус – це вірус ненависті", – заявив президент.

"Ми стадо чи нація?" Зеленський записав відеозвернення до українців

За словами гаранта, в історії кожної країни є подібні виклики, ситуації, коли необхідно відповісти на важливі питання "Ми є чи нас немає? Ми натовп чи народ? Ми стадо чи нація? Ми жителі чи громадяни?"

"Історія з коронавірусом і поверненням наших громадян – це черговий виклик для нашого суспільства. В першу чергу, хочу привітати наших громадян, які повернулися на Батьківщину. Ми раді, що ви вдома і бажаємо вам міцного здоров'я! Віримо, що в найближчі тижні ви зможете повернутися до рідних", – сказав президент.

Зеленський подякував усім, хто докладав зусиль для повернення українців додому. "Спасибі і більшості українців за слова підтримки. Я хочу, щоб всі усвідомили – ми змінюємо ставлення держави до громадянина. Я хочу, щоб кожен українець знав – моя держава мене не кине. Неважливо, хто ви полонений моряк, політв'язень, молода дівчинка з собачкою або будь-яка людина, яка опинилася в полоні коронавірусу. Вчора дехто забув клятву Гіппократа, але я прекрасно пам'ятаю присягу президента. Я урочисто пообіцяв піклуватися про український народ. Я ніколи не порушу цю клятву!"підкреслив він.

Зеленський також окремо звернувся до тих, хто не склав "іспит на людяність": "Більшість людей, які повернулися, 95-99 років народження. Це практично діти! Це наші українці! Не прокажені, не хворі чумою, не з рогами і копитами! Вони пройшли обстеження і точно чекали іншого прийому на своїй, як їм здавалося, рідній землі".

Президент заявив, що впевнений, що протести хтось провокував і всі винуватці будуть покарані. "Ми бачили обличчя "відомих вірусологів у спортивних костюмах". Вони вже були помічені, як "шановні аграрії", – додав президент.

Учасникам і режисерам "погорілого театру" Зеленський зробив попередження: в такі моменти Україні потрібна солідарність. "Ви не просто кидали каміння в автобуси з людьми. Це були камені в залишки вашого гідності і честі!" – сказав президент, пообіцявши покарати всіх винних.

Крім Нових Санжар президент також акцентував на поведінці деяких жителів Львівської та Тернопільської області. Зокрема, він обурився інцидентом з виконанням гімну в лікарні, куди не прибули евакуйовані з Китаю.

Також Зеленський підкреслив, що в медцентрі "Нові Санжари" все йде за планом і всі, хто перебуває на карантині, отримали необхідне забезпечення. Крім того, ні в кого з пасажирів рейсу не виявили ознак ГРВІ. Президент закликав зберігати повний спокій.

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Автор
Ірина Кулініч
Теми
Протести в Нових Санжарах Коронавірус
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Ну всё, осталось только перевести на мову миллионы страниц техдокументации КБ Янгеля, Антонова, Ивченко, и перевести Морской Устав... И тогда Вна возродится авиаракетостроение и мореходство. Слава УПАЛ! Сугз! (три рази)
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Кубанский Николай
Кубанский Николай
Окраинцы были и останутся животными.
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Кубанский Николай, они не животные, они люди, но оскотинившиеся... деграданты, кароч...
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ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
Зомбилэнд!
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