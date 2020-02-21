"Ми стадо чи нація?" Зеленський записав відеозвернення до українців

Президент України Володимир Зеленський в п'ятницю, 21 лютого, терміново звернувся до українців через протести проти громадян, які прилетіли з Китаю.

Відео з'явилося на сторінках глави держави в соцмережах (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"У наступні два тижні ми повинні з честю пройти іспит на зрілість. Повинні зберігати холодну голову і відкрите серце. Довіряти не гучним заголовкам і фейкам, а логічному мисленню і здоровому глузду. Пам'ятайте, що найстрашніший вірус – це вірус ненависті", – заявив президент.

За словами гаранта, в історії кожної країни є подібні виклики, ситуації, коли необхідно відповісти на важливі питання "Ми є чи нас немає? Ми натовп чи народ? Ми стадо чи нація? Ми жителі чи громадяни?"

"Історія з коронавірусом і поверненням наших громадян – це черговий виклик для нашого суспільства. В першу чергу, хочу привітати наших громадян, які повернулися на Батьківщину. Ми раді, що ви вдома і бажаємо вам міцного здоров'я! Віримо, що в найближчі тижні ви зможете повернутися до рідних", – сказав президент.

Зеленський подякував усім, хто докладав зусиль для повернення українців додому. "Спасибі і більшості українців за слова підтримки. Я хочу, щоб всі усвідомили – ми змінюємо ставлення держави до громадянина. Я хочу, щоб кожен українець знав – моя держава мене не кине. Неважливо, хто ви – полонений моряк, політв'язень, молода дівчинка з собачкою або будь-яка людина, яка опинилася в полоні коронавірусу. Вчора дехто забув клятву Гіппократа, але я прекрасно пам'ятаю присягу президента. Я урочисто пообіцяв піклуватися про український народ. Я ніколи не порушу цю клятву!" – підкреслив він.

Зеленський також окремо звернувся до тих, хто не склав "іспит на людяність": "Більшість людей, які повернулися, – 95-99 років народження. Це практично діти! Це наші українці! Не прокажені, не хворі чумою, не з рогами і копитами! Вони пройшли обстеження і точно чекали іншого прийому на своїй, як їм здавалося, рідній землі".

Президент заявив, що впевнений, що протести хтось провокував і всі винуватці будуть покарані. "Ми бачили обличчя "відомих вірусологів у спортивних костюмах". Вони вже були помічені, як "шановні аграрії", – додав президент.

Учасникам і режисерам "погорілого театру" Зеленський зробив попередження: в такі моменти Україні потрібна солідарність. "Ви не просто кидали каміння в автобуси з людьми. Це були камені в залишки вашого гідності і честі!" – сказав президент, пообіцявши покарати всіх винних.

Крім Нових Санжар президент також акцентував на поведінці деяких жителів Львівської та Тернопільської області. Зокрема, він обурився інцидентом з виконанням гімну в лікарні, куди не прибули евакуйовані з Китаю.

Також Зеленський підкреслив, що в медцентрі "Нові Санжари" все йде за планом і всі, хто перебуває на карантині, отримали необхідне забезпечення. Крім того, ні в кого з пасажирів рейсу не виявили ознак ГРВІ. Президент закликав зберігати повний спокій.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У Нових Санжарах 20 лютого понад 2 тисяч осіб заблокували дорогу для проїзду автобусів з евакуйованими з китайського міста Ухань.

Між силовиками і місцевими жителями відбулися масштабні сутички, є постраждалі.

Після минулих акцій протесту частина місцевих жителів бояться контактувати з незнайомцями. Вулицями ходять в респіраторах і відмовляються вітати один одного рукостисканням.

Директор Департаменту комунікацій МВС України Артем Шевченко повідомив, що на масових акціях протесту в Нових Санжарах було безліч нетверезих чоловіків.

При цьому журналіст Андрій Цаплієнко знайшов докази, що людей для протесту привозили на автомобілях з іншої області.

Жителі Нових Санжар зізналися, що не мають нічого проти евакуйованих, але бояться за своїх дітей.

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