"Ми ніколи не станемо на коліна!" Кравчук звернувся до українців з пропозицією по Донбасу

Перший президент Незалежної України Леонід Кравчук виступив зі зверненням до народу України, держорганів і політичних сил із закликом підтримати закон "Про прощення", який підготував Всеукраїнський рух "Сила права" Андрія Сенченка.

Так, в своєму зверненні, яке опинилося у розпорядженні "Обозревателя", Кравчук наголосив на необхідності досягнення суспільного консенсусу в протидії гібридної агресії Кремля.

"Ми повинні керуватися тим, що процес возз’єднання України відбудеться обов’язково і врешті зіллються в єдине ціле різні люди. Їм належить спільно будувати та відбудовувати незалежну Україну, стирати психологічні відмінності між собою. Значить, необхідно створити правову базу для такої роботи, прийняти відповідні Закони. Одним із таких законів міг би бути закон "Про прощення", запропонований Всеукраїнським громадським рухом "Сила права", - упевнений перший президент.

Кравчук відзначив, що формула ефективного післявоєнного врегулювання не може бути нав'язана нам ззовні або продиктована суспільству чиновниками і політиками, а може бути визначена тільки в процесі відкритої дискусії, в результаті якої українське суспільство визначиться, кого карати, а кого прощати.

"Таке широке громадське обговорення цієї ініціативи допоможе Верховній Раді прийняти закон, який об'єднає суспільство і допоможе уникнути помилок, які можуть розхитати нашу єдність в майбутньому", - додав він.

Також пропонуємо Вашій увазі повний текст законопроекту "Про прощення":

Як повідомляв "Обозреватель", Центр деокупацію і реінтеграції руху "Сила права" підготував законопроект "Про прощення", дія якого пропонується поширити жителів тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей.

Документ дозволити визначити, хто є терористами, а хто став заручником агресії Росії на Донбасі.

Пізніше в Росії різко відреагували на ініціативу "Сили права" , заявивши, що мітел окупованого Криму не проситимуть пробачення в українців, якщо Верховна Рада прийме запропонований екс-нардепом, головою правозахисної організації "Сила права" Андрієм Сенченком проект закону.