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Ляшко: крадіжку 6 мільярдів доларів в Приваті не розслідують

1.7тЧитати новину російською

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко розкритикував розслідування справи колишніх власників ПриватБанку Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова.

"Що робить влада, уряд, для того, щоб повернути українцям гроші? 6 мільярдів доларів, які колишні власники ПриватБанку Коломойський і Боголюбов вкрали. Ми не чуємо жодного повідомлення про розслідування в українських судах, ми не бачимо діяльності НАБУ. Ви нам розказуєте, що немає грошей на підвищення зарплат і пенсій. Якщо ви повернете 6 мільярдів доларів, які були вкрадені з Привату, є можливість мінімум 15 тисяч гривень на місяць встановити мінімальну зарплату", - запитав Ляшко Данилюка.

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У відповідь міністр фінансів заявив, що Україна подала в суд на олігархів за те, що вони довели до банкрутства банк.

"Ми подали на попередніх власників ПриватБанку в суд за те, що вони довели банк до банкрутства. На жаль, ця справа не рухається так активно, як ми того хотіли. Є ще одна справа, яка відкрита ПриватБанком в юрисдикції Великобританії стосовно попередніх власників. Загальна сума - 2,5 млрд доларів. І всі зараз активи попередніх власників заморожені по всьому світові", - підкреслив Данилюк.

Він додав, що Україна не може чекати від британської юрисдикції нічого, поки в країні процес практично не рухається.

"Дуже хотів би, щоб Генеральна прокуратура завершила справу щодо доведення банку до банкрутства, і передала цю справу до суду. Бо ми не можемо ми очікувати чогось від юрисдикції Великобританії, коли тут, в Україні, ми ледве рухаємося", - резюмував Данилюк.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше Ляшко підняв це питання, заявивши, що українців обікрали.

Читайте всі новини по темі "націоналізація ПриватБанку" на сайті "Обозреватель".

Тема
націоналізація ПриватБанку
Особи
Олег ЛяшкоОлександр Данилюк
Місце
Україна
Об'єкти
ПриватБанкрозслідуваннязарплатамінімальна зарплатаГПУ
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