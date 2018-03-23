Ляшко: крадіжку 6 мільярдів доларів в Приваті не розслідують

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко розкритикував розслідування справи колишніх власників ПриватБанку Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова.

"Що робить влада, уряд, для того, щоб повернути українцям гроші? 6 мільярдів доларів, які колишні власники ПриватБанку Коломойський і Боголюбов вкрали. Ми не чуємо жодного повідомлення про розслідування в українських судах, ми не бачимо діяльності НАБУ. Ви нам розказуєте, що немає грошей на підвищення зарплат і пенсій. Якщо ви повернете 6 мільярдів доларів, які були вкрадені з Привату, є можливість мінімум 15 тисяч гривень на місяць встановити мінімальну зарплату", - запитав Ляшко Данилюка.

У відповідь міністр фінансів заявив, що Україна подала в суд на олігархів за те, що вони довели до банкрутства банк.

"Ми подали на попередніх власників ПриватБанку в суд за те, що вони довели банк до банкрутства. На жаль, ця справа не рухається так активно, як ми того хотіли. Є ще одна справа, яка відкрита ПриватБанком в юрисдикції Великобританії стосовно попередніх власників. Загальна сума - 2,5 млрд доларів. І всі зараз активи попередніх власників заморожені по всьому світові", - підкреслив Данилюк.

Він додав, що Україна не може чекати від британської юрисдикції нічого, поки в країні процес практично не рухається.

"Дуже хотів би, щоб Генеральна прокуратура завершила справу щодо доведення банку до банкрутства, і передала цю справу до суду. Бо ми не можемо ми очікувати чогось від юрисдикції Великобританії, коли тут, в Україні, ми ледве рухаємося", - резюмував Данилюк.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше Ляшко підняв це питання, заявивши, що українців обікрали.