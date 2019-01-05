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''Ми йшли століттями!'' Промова Порошенка про Томос викликала фурор

4.8тЧитати матеріал російською

Православна церква України і в майбутньому продовжить об'єднувати країну.

Таку заяву зробив президент України Петро Порошенко у Стамбулі після церемонії підписання Вселенським патріархом Варфоломієм Томосу про автокефалію Православної церкви України. Він нагадав, що в Україні чекали цього століттями. Його промова постійно переривалася бурхливими оплесками.

"Серед 15-ти зірок, серед 15-ти православних церков з'явилася українська зірочка. У цьому храмі Георгія ми почули молитву українською мовою. Ми дуже довго до цього йшли", — сказав президент.

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Петро Порошенко у Стамбулі

Петро Порошенко у Стамбулі

Скріншот із відео

Він назвав підписання Томосу про автокефалію історичною подією і висловив надію, що цей день назавжди увійде в історію. Також Порошенко запросив Вселенського патріарха Варфоломія відвідати з візитом Україну.

"Хочу заявити: ми чекаємо на Вас в Україні і чекаємо з нетерпінням", — наголосив Порошенко.

"Слава Богу! Без Божої волі неможлива була б цю подія — підписання Томосу для України. Дякую його Всесвятості Варфоломію за віру, любов до України і нашого народу, мужність почати процес надання автокефалії Православній церкві України, завершення якого ми святкуємо у ці дні", — підсумував він.

Його промова викликала бурхливі оплески.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

  • Вселенський патріарх Варфоломій у суботу, 5 січня, підписав Томос про надання автокефалії Православній церкві України.

  • Він привітав українців зі звершенням історичної події і зазначив, що до цього дня Україна та її правителі йшли багато століть, починаючи від князя Володимира і княгині Ольги.

  • Пізніше у мережі опублікували переклад тексту Томосу.

  • У Російській православній церкві гнівно відреагували на надання Православній церкві України Томосу Вселенським патріархом Варфоломієм. Зокрема голова синодального відділу Московського патріархату із взаємин церкви з суспільством і ЗМІ Володимир Легойда назвав цей історичний документ "простим папірцем".

Читайте всі новини по темі "Незалежність УПЦ" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Незалежність УПЦ
Особа
Петро Порошенко
Місце
Україна
Теги
Томосєдина церква
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
фурор...что ни день то фурор)))))
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Кацапы - теперь вы не православные! Вас лично отлучил от матери-церкви ваш поц Кирилл! Так кто вы теперь? Сектанты? Баптисты? Протестанты? Лютеране? Свидетели Иеговы? Идолопоклонники? Язычники - наиболее подходящее определение! То, шо вы самосвяты мы знаем.
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Махал Махалыч, Вот ты пидор и рассказал ,что за зборище в вашей недостране рагулии,каждой твари по паре,сейчас еще прибавилось,вся мразь собралась в одном месте,это наталкивает на мысль,что Господь собирает всю бледву в кучу,что бы кончить всю мразь разом.
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Кацапов-самосвятов приглашают пощупать Томос! У них же его нет )))
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