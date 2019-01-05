''Ми йшли століттями!'' Промова Порошенка про Томос викликала фурор

Православна церква України і в майбутньому продовжить об'єднувати країну.

Таку заяву зробив президент України Петро Порошенко у Стамбулі після церемонії підписання Вселенським патріархом Варфоломієм Томосу про автокефалію Православної церкви України. Він нагадав, що в Україні чекали цього століттями. Його промова постійно переривалася бурхливими оплесками.

"Серед 15-ти зірок, серед 15-ти православних церков з'явилася українська зірочка. У цьому храмі Георгія ми почули молитву українською мовою. Ми дуже довго до цього йшли", — сказав президент.

Петро Порошенко у Стамбулі Скріншот із відео

Він назвав підписання Томосу про автокефалію історичною подією і висловив надію, що цей день назавжди увійде в історію. Також Порошенко запросив Вселенського патріарха Варфоломія відвідати з візитом Україну.

"Хочу заявити: ми чекаємо на Вас в Україні і чекаємо з нетерпінням", — наголосив Порошенко.

"Слава Богу! Без Божої волі неможлива була б цю подія — підписання Томосу для України. Дякую його Всесвятості Варфоломію за віру, любов до України і нашого народу, мужність почати процес надання автокефалії Православній церкві України, завершення якого ми святкуємо у ці дні", — підсумував він.

Його промова викликала бурхливі оплески.

Як повідомляв OBOZREVATEL :