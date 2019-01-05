''Ми йшли століттями!'' Промова Порошенка про Томос викликала фурор

Православна церква України і в майбутньому продовжить об'єднувати країну.
Таку заяву зробив президент України Петро Порошенко у Стамбулі після церемонії підписання Вселенським патріархом Варфоломієм Томосу про автокефалію Православної церкви України. Він нагадав, що в Україні чекали цього століттями. Його промова постійно переривалася бурхливими оплесками.
"Серед 15-ти зірок, серед 15-ти православних церков з'явилася українська зірочка. У цьому храмі Георгія ми почули молитву українською мовою. Ми дуже довго до цього йшли", — сказав президент.
Петро Порошенко у Стамбулі
Скріншот із відео
Він назвав підписання Томосу про автокефалію історичною подією і висловив надію, що цей день назавжди увійде в історію. Також Порошенко запросив Вселенського патріарха Варфоломія відвідати з візитом Україну.
"Хочу заявити: ми чекаємо на Вас в Україні і чекаємо з нетерпінням", — наголосив Порошенко.
"Слава Богу! Без Божої волі неможлива була б цю подія — підписання Томосу для України. Дякую його Всесвятості Варфоломію за віру, любов до України і нашого народу, мужність почати процес надання автокефалії Православній церкві України, завершення якого ми святкуємо у ці дні", — підсумував він.
Його промова викликала бурхливі оплески.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
Вселенський патріарх Варфоломій у суботу, 5 січня, підписав Томос про надання автокефалії Православній церкві України.
Він привітав українців зі звершенням історичної події і зазначив, що до цього дня Україна та її правителі йшли багато століть, починаючи від князя Володимира і княгині Ольги.
Пізніше у мережі опублікували переклад тексту Томосу.
У Російській православній церкві гнівно відреагували на надання Православній церкві України Томосу Вселенським патріархом Варфоломієм. Зокрема голова синодального відділу Московського патріархату із взаємин церкви з суспільством і ЗМІ Володимир Легойда назвав цей історичний документ "простим папірцем".
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