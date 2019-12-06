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6 грудня • оновлено в 16:55
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"Ми йдемо додому": Чубаров оголосив про марш на Крим

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В Україні проведуть міжнародну мирну акцію, присвячену окупованому Росією Криму.

Акція буде називатися "Мир – проти насильства і окупації. Марш гідності", розповів глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, передає "Крим.Реаліі".

За його словами, після анексії півострова Росія не виконала жодного міжнародного рішення і така акція "допоможе повернути її в правові рамки".

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"Меджліс кримськотатарського народу виступає з публічною ініціативою підготовки до проведення міжнародної ненасильницької мирної акції "Мир – проти насильства і окупації. Марш гідності". Формою проведення такої акції ми бачимо організацію ходи з материкової частини української держави в іншу частину української держави – на Кримський півострів. Ми йдемо до себе додому", – зазначив Чубаров.

Глава Меджлісу додав, що до даної акції мають намір залучити ряд країн і міжнародних організацій. Для організації маршу вже створений штаб, однак дата його проведення поки невідома. Чубаров повідомив, що підготовка до акції "може зайняти не один, і не два місяці".

Марш на Крим

Марш на Крим

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявляв, що замовчування теми окупації Криму на "нормандському саміті" стане подарунком для президента РФ Володимира Путіна.

Раніше президент України Володимир Зеленський проігнорував питання про повернення окупованого Росією Криму.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Анексія Криму
Особа
Рефат Чубаров
Місце
Україна
Теги
Крим Меджліс
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Комментарии на сайте не модерированы
Громозека Иван
Громозека Иван
Провокатор черножопый
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Они главное, пусть Воробьева не забудут с собой взять. Без него, будет не то. Он прошлый раз так речи толкал, с надрывом, аж на фальцет срывался. А как они шли? Строем, печатая шаг, с героически перекошенными мордами. А как отважно кричали в сторону крымской границы? Российские пограничники аж прифигели. Эти ж отважные тараканы на всякий случай до пограничного пункта не дошли, метров эдак триста. Но кричали грозно, и кулаками грозили. Точно, надо повторить. Я уже давно таких шоу не видела.
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
точную дату марша сообщите дополнительно, плз... нам надо СИЗО подготовить к торжественному приему гостей...
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