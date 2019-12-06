"Ми йдемо додому": Чубаров оголосив про марш на Крим

В Україні проведуть міжнародну мирну акцію, присвячену окупованому Росією Криму.

Акція буде називатися "Мир – проти насильства і окупації. Марш гідності", розповів глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, передає "Крим.Реаліі".

За його словами, після анексії півострова Росія не виконала жодного міжнародного рішення і така акція "допоможе повернути її в правові рамки".

"Меджліс кримськотатарського народу виступає з публічною ініціативою підготовки до проведення міжнародної ненасильницької мирної акції "Мир – проти насильства і окупації. Марш гідності". Формою проведення такої акції ми бачимо організацію ходи з материкової частини української держави в іншу частину української держави – на Кримський півострів. Ми йдемо до себе додому", – зазначив Чубаров.

Глава Меджлісу додав, що до даної акції мають намір залучити ряд країн і міжнародних організацій. Для організації маршу вже створений штаб, однак дата його проведення поки невідома. Чубаров повідомив, що підготовка до акції "може зайняти не один, і не два місяці".

Марш на Крим

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявляв, що замовчування теми окупації Криму на "нормандському саміті" стане подарунком для президента РФ Володимира Путіна.

Раніше президент України Володимир Зеленський проігнорував питання про повернення окупованого Росією Криму.

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