"Ми хочемо знати, хто віддавав наказ": Пристайко розповів про дії України після катастрофи з літаком МАУ

Президент Володимир Зеленський чітко дав зрозуміти главі Ірану Рухані, що Україна хоче знати, хто віддавав наказ збити Boeing 737 авіакомпанії МАУ.

Про це повідомив глава Міністерства закордонних справ України Вадим Пристайко в ефірі телеканалу CNN, передає Inforesist.

За його словами, під час розмови з главою МЗС Ірану відразу після катастрофи українського лайнера, останній ні слова не сказав про те, що літак був збитий за допомогою ракети.

"Ми сподіваємося, що ми доб'ємося кримінальної відповідальності для всіх тих виконавців, хто брав участь в цьому злочині. І ми зараз говоримо не тільки про тих військових, які натиснули на кнопку запуску ракети. Президент Зеленський чітко дав зрозуміти чолі Ірану Рухані: ми хочемо знати, хто віддавав наказ", – заявив глава українського МЗС.

Вадим Пристайко sbu.ua

Пристайко зазначив, що Іран почав співпрацювати в розслідуванні катастрофи завдяки українському зовнішньополітичному відомству.

"Наша велика команда експертів працює там, до них приєдналися канадські фахівці. Місце катастрофи зараз вільне для роботи", – розповів дипломат.

Глава Міністерства закордонних справ додав, що в Ірані з'явилися розмови про те, що дослідження буде проходити на їх території, а не в Україні, як домовлялися раніше.

"Не має особливого значення, де буде проходити дослідження. Важливо, щоб ніхто не зміг вплинути на записи і щоб у нас на руках була якісна експертиза, коли все буде закінчено", – прокоментував Пристайко, підкресливши, що Україна обов'язково буде присутня при декодуванні "чорних скриньок".

Раніше OBOZREVATEL писав, що глава посольства США в Україні Крістіна Квін вважає, що президент Володимир Зеленський вчинив професійно в ситуації, коли стало відомо про збиття іранськими ракетами літака МАУ в Тегерані.

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