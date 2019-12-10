Меркель "з яйцями" і туалетний ескорт Путіна: топ-7 курйозів "нормандської зустрічі"

Саміт у "нормандському форматі", який відбувся у Парижі 9 грудня, запам'ятався громадськості не тільки напруженою атмосферою і рішенням доленосних для України питань, а й низкою конфузів.

OBOZREVATEL підготував для читачів підбірку найяскравіших курйозних моментів, в яких фігурували лідери країн-учасниць.

Туалетний ескорт Путіна

У мережі викликало ажіотаж відео, на якому президент країни-агресора Росії Володимир Путін йде в туалет в супроводі мінімум шістьох охоронців. На цей нюанс звернули увагу, як західні, так і українські журналісти і блогери.

"Я нарахував шість осіб, які супроводжували Володимира Путіна в туалет", – помітив журналіст ВВС Іона Фішер.

So I'm counting 6 people accompanying Vladimir Putin to the toilet ... pic.twitter.com/BjG5N5IpDR - Jonah Fisher (@JonahFisherBBC) December 9, 2019

"У валізці гі*но Путіна, я правильно розумію? Ох і сс*кло", – іронізує український блогер Фашик Донецький.

Тролінг Зеленського на адресу Соловйова

Відповідаючи на питання російських пропагандистів, президент України Володимир Зеленський порадив їм не продукувати фейки і самим приїхати в Україну, щоб дізнатися, як вона живе. Своє звернення зі стьобом він адресував безпосередньо головному рупору путінського режиму Володимиру Соловйову.

"Ви можете приїхати, я вам особисто покажу. Тільки щоб реально, а не як товариш Соловйов весело розповідає в Москві, що відбувається. А я завжди кажу: а ви приїжджайте прямо, що у нас відбувається подивіться, походіть ніжками, ручками, очками. Нічого страшного, я думаю, туфлі "Бріоні", або що там, не забрудните. Дуже важливо все це відчувати і розуміти", – сказав глава української держави.

Ляп росЗМІ з "дилерами"

Відстежуючи саміт у "нормандському форматі", одна з російських газет назвала переговори Зеленського і Путіна "зустріччю двох дилерів". Кумедний одрук встигли помітити читачі, а інші ЗМІ передрукували новину, не виправивши її. Першоджерело відредагувало текст через кілька годин, але смішний ляп встиг на той час розлетітися мережею.

РосЗМІ назвало зустріч Зеленського і Путіна "зустріччю двох дилерів" Facebook/Alexander Ostashko

Меркель "з яйцями"

Мережу також потішило курйозне фото канцлерки ФРН Ангели Меркель, зроблене під час підсумкової пресконференції після зустрічі "нормандської четвірки". Користувачі звернули увагу на незвичайну позу, в якій сиділа лідерка Німеччини – на відміну від чоловіків вона широко розставила ноги, сидячи на стільці за столом. Кумедну світлину почали коментувати смішними коментарями. "Я завжди підозрював, що в цій тусовці тільки Меркель з яйцями", – написав користувач Юрій Барабаш.

Незвичайна поза Меркель розсмішила мережу Facebook Юрія Барабаша

Путіна порівняли з Гітлером

Бурхливе обговорення також викликала зустріч Зеленського і Путіна в Єлисейському палаці. Так, користувачі мережі зазначили, що підхід президента РФ до українського лідера нагадав їм "Гітлера перед смертю".

Крім того, люди звернули увагу на авто, на яких політики приїхали на переговори: Зеленський скористався французьким мінівеном Renault, а Путін вирішив похвалитися броньованим лімузином Aurus Senat, в якому помітили ознаки плагіату Rolls Royce.

Вправа N1 "Підхід до Макрона"

1: 0 На користь Зеленського

Хода путина, як у Гітлера перед смертю (див. К / ф "Визволення") pic.twitter.com/RkpHtXOujF - ℳγr🌐tvorets.center 🇺🇦 (@myrotvorets_) December 9, 2019

Зеленський зазіхнув на "трон" Путіна

Президент України Зеленський мало не сів на місце Путіна. Курйозний епізод трапився під час розсаджування за стіл переговорів "нормандської четвірки" в Єлисейському палаці.

Президент України вже підійшов до крісла глави держави-агресора, але лідер Франції Еммануель Макрон підказав Зеленському, що його місце знаходиться навпроти Путіна.

Путін, Меркель, Макрон, Зеленський: У Парижі почалася зустріч у "нормандському форматі" pic.twitter.com/WYzclbdNb4 - Дмитро Смирнов (@ dimsmirnov175) December 9, 2019

"Роги" для Путіна

Зустріч чотирьох лідерів як завжди не залишилася непоміченою любителями "народної творчості", і вони запустили в мережі кумедний колаж, який багато хто сприйняв за правду. На ньому Зеленський стоїть поруч з Макроном і нібито наставляє ріжки на фото Путіну. Однак насправді гучне фото змінено у PhotoShop. На оригіналі фотографії поруч стоять тільки президенти Франції та України.

Зверху – скріншот відео, знизу – відредаговане фото Facebook Ольги Журби

Детально ознайомитися з підсумками саміту в "нормандському форматі" можна ознайомитися в статті OBOZREVATEL про ключові досягнуті домовленості.

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