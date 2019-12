Меркель "з яйцями" і туалетний ескорт Путіна: топ-7 курйозів "нормандської зустрічі"

Саміт у "нормандському форматі", який відбувся у Парижі 9 грудня, запам'ятався громадськості не тільки напруженою атмосферою і рішенням доленосних для України питань, а й низкою конфузів.

OBOZREVATEL підготував для читачів підбірку найяскравіших курйозних моментів, в яких фігурували лідери країн-учасниць.

У мережі викликало ажіотаж відео, на якому президент країни-агресора Росії Володимир Путін йде в туалет в супроводі мінімум шістьох охоронців. На цей нюанс звернули увагу, як західні, так і українські журналісти і блогери.

"Я нарахував шість осіб, які супроводжували Володимира Путіна в туалет", – помітив журналіст ВВС Іона Фішер.

So I'm counting 6 people accompanying Vladimir Putin to the toilet ... pic.twitter.com/BjG5N5IpDR