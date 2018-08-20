Меркель розкрила Порошенку суть переговорів із Путіним

Канцлер Німеччини Ангела Меркель розповіла президенту України Петру Порошенку по телефону, про що говорила з російським лідером Володимиром Путіним.

"Під час телефонної розмови Федеральний канцлер Ангела Меркель проінформувала мене щодо результатів переговорів із президентом Росії, які відбулися напередодні у Німеччині", - написав Порошенко в своєму мікроблозі в Twitter.

Деталі глава держави не розкрив. За даними прес-служби президента, Порошенко закликав активізувати зусилля для звільнення заручників, яких Кремль незаконно утримує в РФ і на окупованих територіях.

"Петро Порошенко й Ангела Меркель домовилися про продовження консультацій на рівні міністрів закордонних справ Нормандського формату щодо миротворчої місії ООН на окупованій частині Донбасу. Було обговорено низку питань двостороннього порядку денного та домовлено продовжити контакти на найвищому рівні", - зазначили у відомстві.

У ході телефонної розмови Федеральний канцлер Ангела Меркель проінформувала мене относительно результатів переговорів з президентом России, Які відбуліся напередодні у Німеччині. pic.twitter.com/mzbE5BpF8S - Петро Порошенко (@poroshenko) 20 серпня 2018 р.

Як повідомляв OBOZREVATEL, зустріч Меркель і Путіна відбулася 18 серпня в Німеччині. Сторони обговорили Україну, Сирію та Іран. Експерт із міжнародних питань Валерій Кравченко зазначив, що лідери двох країн не дійшли згоди щодо України.