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Меркель розкрила Порошенку суть переговорів із Путіним

3.3тЧитати новину російською

Канцлер Німеччини Ангела Меркель розповіла президенту України Петру Порошенку по телефону, про що говорила з російським лідером Володимиром Путіним.

"Під час телефонної розмови Федеральний канцлер Ангела Меркель проінформувала мене щодо результатів переговорів із президентом Росії, які відбулися напередодні у Німеччині", - написав Порошенко в своєму мікроблозі в Twitter.

Деталі глава держави не розкрив. За даними прес-служби президента, Порошенко закликав активізувати зусилля для звільнення заручників, яких Кремль незаконно утримує в РФ і на окупованих територіях.

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"Петро Порошенко й Ангела Меркель домовилися про продовження консультацій на рівні міністрів закордонних справ Нормандського формату щодо миротворчої місії ООН на окупованій частині Донбасу. Було обговорено низку питань двостороннього порядку денного та домовлено продовжити контакти на найвищому рівні", - зазначили у відомстві.

Як повідомляв OBOZREVATEL, зустріч Меркель і Путіна відбулася 18 серпня в Німеччині. Сторони обговорили Україну, Сирію та Іран. Експерт із міжнародних питань Валерій Кравченко зазначив, що лідери двох країн не дійшли згоди щодо України.

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Російсько-український конфлікт
Особи
Петро ПорошенкоАнгела МеркельВолодимир Путін
Місце
Україна
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Пигин Макс
Пигин Макс
Меркель с Путиным 3 часа общались с глазу на глаз только лишь для того, что бы потом рассказать всё Попрошенки. Хохлы, вас реально за дебилов держат, даже ваш Гидрант!!!
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Викторна Татьяна
Викторна Татьяна
У когo гипертoния - срочнo чиcтитe соcyды! Это нaвсeгда сбивает дaвлeние дo 120/80 зa 1 курс http://likar.forumsua.com
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