Меркель привітала Порошенка зі святами

П’ятий Президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко отримав особисте привітання з Різдвом Христовим та Новим роком від Канцлера ФРН Ангели Меркель.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Ангела Меркель побажала Петру Порошенку щасливих різдвяних і новорічних свят, а також мирного та успішного 2020-го року.

"Дякую Ангелі Меркель за особисте привітання з Різдвом Христовим та Новим роком. Навзаєм бажаю веселих свят та успішного і щасливого 2020 року!", – написав Петро Порошенко на своїй сторінці у мережі.

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