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25 грудня • оновлено в 13:42
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Меркель привітала Порошенка зі святами

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П’ятий Президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко отримав особисте привітання з Різдвом Христовим та Новим роком від Канцлера ФРН Ангели Меркель.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Ангела Меркель побажала Петру Порошенку щасливих різдвяних і новорічних свят, а також мирного та успішного 2020-го року.

"Дякую Ангелі Меркель за особисте привітання з Різдвом Христовим та Новим роком. Навзаєм бажаю веселих свят та успішного і щасливого 2020 року!", – написав Петро Порошенко на своїй сторінці у мережі.

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Особи
Петро Порошенко Ангела Меркель
Місце
Україна
Тег
Партія "Європейська солідарність"
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Бывший мэр Нью-Йорка и адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани публикует в Twitter доказательства того, что власть на Украине была захвачена администрацией экс-президента США Барака Обамы и её агентурной сетью во главе с экс-президентом Украины Петром Порошенко. Порошенко и его соратники вывели и украли из страны, как утверждает Джулиани, более $ 100 млрд. По словам адвоката, часть этих денег шла членам Демократической партии, в частности, Джо Байдену и Хиллари Клинтон. «70% отправлялось покровителям в США, 30% оставлял себе Порошенко и члены его режима», — пишет Джулиани
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Адовкат Трампа Руди Джулиани сделал сенсационное заявление о том, что на самом деле происходило в Украине на протяжении 5 лет. Бывший мэр Нью-Йорка и личный адвокат Дональда Трампа, как и обещал несколькими часами ранее, начал публиковать у себя в Twitter доказательства того, что власть в Украине была захвачена администрацией экс-президента США Барака Обамы и их агентурной сетью в Украине во главе с экс-президентом Украины Петром Порошенко. Он утверждает, что из Украины было украдено и выведено за границу более 100 миллиардов долларов. «Это больше чем состояние Била Гейтса и Марка Цукурберга вместе взятых», — утверждает Джулиани. Порошенко и членам его режима не просто разрешали воровать, они воровали и делились со своими покровителями Байденом, Клинтон и другими членами дем.партии. Дележка украденного происходила по принципу: «70% отправлялось покровителям в США, 30% оставлял себе Порошенко и члены его режима». «Они захватили власть, разрушили огромную страну в центре Европы, а теперь пытаются оправдать зверские преступления демократией и сменой курса в Украине. Это афера, ничего кроме грабежа в Украине не происходило», — заявляет Джулиани.
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