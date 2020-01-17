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17 січня • оновлено в 19:14
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Єдиний натиснув "червону кнопку": наступник Яременка відзначився в Раді у справі Марківа

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Народний депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Мережко, який 17 січня став головою комітету з міжнародних зв'язків, був єдиним, хто не підтримав заяву до влади Італії щодо апеляційного провадження нацгвардійця Віталія Марківа.

Про це свідчать результати поіменного голосування, які з'явилися на сайті Ради.

Примітно, що Мережко відзначився два рази – спочатку він виступив проти включення проєкту заяви до порядку денного (також ставши єдиним незгодним нардепом), а незабаром не підтримав і сам документ.

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Єдиний натиснув "червону кнопку": наступник Яременка відзначився в Раді у справі Марківа

У мережі обурилися ситуацією. Увагу звернули на те, що таке рішення ухвалив не рядовий нардеп, а "слуга", що отримав настільки знаковий пост.

Мережко відзначився в Раді у справі Марківа

Мережко відзначився в Раді у справі Марківа

Цензор.НЕТ

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Влітку 2017 року в аеропорту Болоньї був заарештований 29-річний український військовий, службовець Національної гвардії Віталій Марків.

  • Бійця звинуватили у причетності до смерті італійського фотографа Андреа Роккеллі та його перекладача, росіянина Андрія Миронова, що загинули 24 травня 2014 року у Слов'янську в результаті мінометного обстрілу.

  • Марків категорично спростовує висунуті звинувачення. Україна його підтримує. За даними тодішнього першого віцепрем'єра Віталія Яреми, Роккеллі вбили терористи: тоді в ЗСУ на горі Карачун, з якої нібито вівся обстріл, взагалі не було мінометів.

  • 12 липня Марківа засудили до 24 років в'язниці. Українці в мережі бурхливо відреагували на рішення суду.

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Автор
Ірина Кулініч
Теми
Скандали навколо "Слуги народу" Арешт Марківа в Італії
Особи
Віталій Марків Богдан Яременко
Місце
Україна
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Один единственный нормальный из всего стада в Раде
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