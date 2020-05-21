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21 травня • оновлено в 14:03
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Мер Черкас зібрався судитися із Зеленським через "бандита"

2.8т
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Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко готує позов до суду на президента України Володимира Зеленського, за те, що той назвав його "бандитом" і звинуватив в неефективній боротьбі з пандемією.

Відповідне звинувачення, нагадаємо, глава держави озвучив на своїй пресконференції 20 травня. Водночас про реакцію чиновника стало відомо з його коментаря до посту у Facebook медіа-юриста Валерія Макєєва.

"Чи подасть Бондаренко позов проти Зеленського за "бандита"? (І чи варто?) Як вважаєте?" – запитав він.

Зеленський і Бондаренко

Зеленський і Бондаренко

У коментарях почала точитися дискусія: підписники висловлювали переконання, що чиновник не піде на такий крок. Однак сам мер Черкас розвіяв сумніви.

"Уже готуємо", – коротко написав Бондаренко під відповідним постом.

Скриншот

Скриншот

Facebook/Валерій Макеєв

Зауважимо, що президент України Володимир Зеленський заявив, що "не сяде за один стіл" із мером Черкас Анатолієм Бондаренком, назвавши його "бандитом".

Пізніше Бондаренко відповів президенту Зеленському на слова про "бандита" та кримінальні провадження.

Скриншот

Скриншот

Facebook/Валерій Макеєв

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Марина Ліснічук
Особи
Анатолій Бондаренко Володимир Зеленський
Місце
Україна Черкаси
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