В ОП прояснили чутки про вагітність Мендель від Зеленського

В Офісі президента назвали "феєричним ідіотизмом" чутки про те, що прессекретарка Володимира Зеленського Юлія Мендель вагітна від українського лідера.

Про це в інтерв'ю виданню "Страна" заявив політтехнолог, антикризовий радник глави Офісу президента Михайло Подоляк. Він підкреслив, що переїзд родини українського глави на дачу в Конча-Заспі не був обумовлений нібито незлагодою у стосунках Зеленського з дружиною.

"Олена Володимирівна і Володимир Олександрович разом, у них дуже теплі стосунки. І всі ці чутки про те, що [Мендель] нібито вагітна від Зеленського, феєричний ідіотизм", – зазначив Подоляк.

Він сказав, що прессекретарка Зеленського "вчинила абсолютно правильно виходячи зі свого емоційного стану", коли записала відео у відповідь на плітки про вагітність.

"Вона довго терпіла банальні образи й вирішила відповісти ось у такій формі", – сказав співробітник ОП.

Він вважає, що вона "мала на це право виходячи зі стану українського суспільства". "Можливо, в іншій країні такі формати були б неприйнятні. Але для нас такий формат – єдиний, який міг перебити хвилю негативу на цій темі. Вона модерувалася вже дуже жорстоко", – підкреслив Подоляк.

Нагадаємо, Юлія Мендель записала відео, в якому порадила звернути увагу на імена людей, які запустили чутки про нібито її вагітність від глави держави.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Михайло Подоляк розповів, чому президент переїхав на державну дачу в Конча-Заспі, а також хто вирішив виконати вимогу "луцького терориста".