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Мексика закликає розслідувати застосування сльозогінного газу на кордоні

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МЗС Мексики зажадало від США розслідування інциденту на кордоні обох країн. Там прикордонники застосували сльозогінний газ проти біженців.Міністерство закордонних справ Мексики звернулось до США із проханням провести ретельне розслідування інциденту з застосуванням американськими прикордонниками сльозогінного газу щодо біженців, інформує агенція AP.

У заяві, оприлюдненій у четвер, 3 січня, висловлюється занепокоєння актами жорстокості на кордоні зі США і підкреслюється важливість безпеки мігрантів.

Нагадаємо, що 1 січня близько 150 мігрантів з Латинської Америки спробували прорвати кордон США і Мексики неподалік від Тіхуани. Американські прикордонники застосували проти біженців сльозогінний газ. У прикордонній службі США пояснили це рішення тим, що натовп почав жбурляти у правоохоронців камінням. Однак один з фотографів агенції AP, що був на місці події, запевняє, що каміння в прикордонників полетіло лише після того, як вони застосували сльозогінний газ.

Останніми місяцями тисячі мешканців країн Центральної Америки, які хочуть врятуватися від злиднів та криміногенної обстановки у себе на батьківщині, намагаються отримати притулок в Сполучених Штатах. Президент США Дональд Трамп посилив контроль на американському кордоні. Наприкінці листопада Трамп заявив, що мігранти, які перебувають на кордоні Мексики й США, залишатимуться в Мексиці, доки американські суди розглядатимуть їхні заяви на отримання притулку. Лише після ухвалення позитивного рішення таких шукачів притулку впускатимуть на територію США. До цього Трамп звинувачував латиноамериканські країни в бездіяльності і погрожував перекрити кордон з Мексикою.

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Тема
Deutsche Welle
Джерело
Джерело:DW
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