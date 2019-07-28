Медведєв з'явився у вкрадений Крим: МЗС України попередило Росію про наслідки

Міністерство закордонних справ України висловило протест через поїздку прем'єр-міністра РФ Дмитра Медведєва 28 липня в анексований Крим.

У прес-службі відомства наголосили, що візит російської делегації не було погоджено з українською стороною.

"Зазначена поїздка відбувається всупереч неодноразовим застереженням з боку України. Цинічна мета "візиту" – участь у параді окупаційного флоту Росії", – сказано в повідомленні.

У міністерстві відзначили, що продовжують дотримуватися принципової позиції про неприпустимість неузгоджених відвідувань російськими посадовими особами території України в її міжнародно визнаних кордонах, яка включає Автономну Республіку Крим та Севастополь.

"Спроби російської сторони інтерпретувати подібні "візити" в Україну як внутрішньодержавні поїздки є нікчемними і свідчать про відверте нехтування Російською Федерацією загальновизнаними принципами і нормами міжнародного права, її зобов'язаннями за двосторонніми та багатосторонніми договорами", – додали в МЗС.

Відповідно до норм міжнародного права, відповідальність за негативні наслідки для Криму, які можуть настати "в результаті присутності на півострові окупаційних властей, покладаються на РФ як державу-окупанта".

Як пише "РИА Новости", Медведєв планує пробути на окупованому півострові два дні. Заплановані його зустрічі з так званими главою Криму Сергієм Аксьоновим і т.в.о. губернатора Севастополя Михайлом Развозжаєвим.

Медведєв також повинен провести нараду з реалізації російських проектів на півострові.

Дмитро Медведєв

Нагадаємо, День військово-морського флоту Росії відзначається щорічно в останню неділю липня. В анексованому Севастополі в цей день окупанти проводять військово-морський парад.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Дмитро Медведєв висунув Україні ультиматум щодо газу.

Він заявив, що продовження домовленостей про транзит російського природного газу через Україну має ґрунтуватися на прагматизмі та відмові від судових суперечок.

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