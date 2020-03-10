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10 березня • оновлено в 22:56
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Медведчук у Кремлі переговорив із Путіним

99.4т
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Голова політради партії "Опозиційна платформа – За життя", нардеп Віктор Медведчук відправився у Кремль на зустріч із президентом країни-агресора Росії Володимиром Путіним.

Як повідомляє РИА Новости, вона присвячена темі "створення парламентського виміру нормандського формату". Путін на початку зустрічі назвав це "гарною ідеєю".

Володимир Путін і Віктор Медведчук

Володимир Путін і Віктор Медведчук

inforesist.org

Зі свого боку телеканал Медведчука "112 Україна" повідомив подробиці зустрічі з депутатами Держдуми РФ, під час якої нардеп заявив, що "об'єднання зусиль парламентаріїв України, РФ, Франції і Німеччини надасть імпульс мирному процесу".

У своєму виступі Медведчук звинуватив українську владу в тому, що вони нібито "не прагнуть до миру".

"Ми просимо про допомогу спільними зусиллями сприяти тому, щоб цей світ став можливим. І ми бачимо високу роль у цьому парламентаріїв і Російської Федерації, і Німеччини, і Франції", – заявив він.

Голова Держдуми РФ В'ячеслав Володін сказав, що Путін підтримав пропозицію Медведчука про створення міжфракційного депутатського об'єднання "Міжпарламентський діалог заради миру: Україна - Росія - Німеччина - Франція".

Як повідомляв OBOZREVATEL, це вже не перший візит Медведчука у Кремль. У березні 2019 року він разом зі своїм політичним соратником Юрієм Бойком їздив на зустріч із тодішнім прем'єр-міністром РФ Дмитром Медведєвим і головою правління "Газпрому" Олексієм Міллером.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Війна на Донбасі
Особи
Віктор Медведчук Володимир Путін В`ячеслав Володін
Місце
Росія
Тег
"Опозиційна платформа - За життя"
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Golan Sim
Golan Sim
ОБЪЕКТИВНО: пи,н/досы вложились не меньше чем на 10 миллиардов $ в майдан, а затем и в нынешний майдановский каганат, с начатой им украинской гражданской во,йной. Реальная отдача от вложенного бабла пока небольшая: Крым ушёл к России, а сама Россия на во,йну не пришла, экономика сегодняшней Украины в постоянном зашкваре и её надо удерживать новыми финансовыми инъекциями. Европейские партнёры доведены до прединфарктного состояния от украинских проблем и им уже надоело оказывать "партнэрскую" поддержку прогнившему по,рошенковскому режиму, и вся надежда у них, конечно, была на то, что придёт более вменяемый и адекватный политик, чем печально известный шоколадный оп,арыш.
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Johnson Peter
Johnson Peter
По цій скотині давно вже смерека плаче.
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Serov Oleg
Serov Oleg
Johnson Peter, окуеть..еще один джонсон,теперь не саймон,а петер...панас подзал.у.п.е.н.ко,зачем такой ник взял,уёпок?в хлеву навоз легче убирать с погремухой джонсон?
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Галич Станіслав
Галич Станіслав
Упиз...ти під..са
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Serov Oleg
Serov Oleg
Галич Станіслав, вперед,энурезник
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