Голова політради партії "Опозиційна платформа – За життя", нардеп Віктор Медведчук відправився у Кремль на зустріч із президентом країни-агресора Росії Володимиром Путіним.

Як повідомляє РИА Новости, вона присвячена темі "створення парламентського виміру нормандського формату". Путін на початку зустрічі назвав це "гарною ідеєю".

Володимир Путін і Віктор Медведчук inforesist.org

Зі свого боку телеканал Медведчука "112 Україна" повідомив подробиці зустрічі з депутатами Держдуми РФ, під час якої нардеп заявив, що "об'єднання зусиль парламентаріїв України, РФ, Франції і Німеччини надасть імпульс мирному процесу".

У своєму виступі Медведчук звинуватив українську владу в тому, що вони нібито "не прагнуть до миру".

"Ми просимо про допомогу – спільними зусиллями сприяти тому, щоб цей світ став можливим. І ми бачимо високу роль у цьому парламентаріїв і Російської Федерації, і Німеччини, і Франції", – заявив він.

Голова Держдуми РФ В'ячеслав Володін сказав, що Путін підтримав пропозицію Медведчука про створення міжфракційного депутатського об'єднання "Міжпарламентський діалог заради миру: Україна - Росія - Німеччина - Франція".

Як повідомляв OBOZREVATEL, це вже не перший візит Медведчука у Кремль. У березні 2019 року він разом зі своїм політичним соратником Юрієм Бойком їздив на зустріч із тодішнім прем'єр-міністром РФ Дмитром Медведєвим і головою правління "Газпрому" Олексієм Міллером.

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