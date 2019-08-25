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Медведчук літав до Росії на День Незалежності: перші подробиці

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Глава політради партії "Опозиційна платформа – За життя", кум президента РФ Володимира Путіна Віктор Медведчук провів День Незалежності України в Росії.

Про це свідчать матеріали, опубліковані журналістом програми антикорупційних розслідувань "Схеми" Михайлом Ткачем в особистому Telegram-каналі.

Так, 25 серпня літак українського політика відправився з аеропорту Ігнатьєва під російським Благовіщенському до Києва.

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Віктор Медведчук

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"Де ж ще святкувати День Незалежності України народному депутату України?" – запитав Ткач.

Маршрут лайнера Медведчука

Маршрут лайнера Медведчука

Telegram-канал Tkach

Медведчук літав до Росії на День Незалежності: перші подробиці

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
Російсько-український конфлікт День Незалежності
Особа
Віктор Медведчук
Місце
Україна
Теги
Новини Росії політика літак
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