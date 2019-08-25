Медведчук літав до Росії на День Незалежності: перші подробиці

Глава політради партії "Опозиційна платформа – За життя", кум президента РФ Володимира Путіна Віктор Медведчук провів День Незалежності України в Росії.
Про це свідчать матеріали, опубліковані журналістом програми антикорупційних розслідувань "Схеми" Михайлом Ткачем в особистому Telegram-каналі.
Так, 25 серпня літак українського політика відправився з аеропорту Ігнатьєва під російським Благовіщенському до Києва.
Віктор Медведчук
Колаж
"Де ж ще святкувати День Незалежності України народному депутату України?" – запитав Ткач.
Маршрут лайнера Медведчука
Telegram-канал Tkach
Скріншот
Як повідомляв OBOZREVATEL:
22 березня Медведчук і Бойко їздили в Москву на зустріч із прем'єр-міністром Росії Дмитром Медведєвим і главою "Газпрому" Олексієм Міллером.
В Україні різко відреагували на візит політиків у тил агресора. У мережі заявили, що такі зустрічі "тягнуть на кримінал".
У свою чергу СБУ заявила, що "в межах своєї компетенції в стислі терміни надасть правову оцінку візиту громадян України Юрія Бойка і Віктора Медведчука до одного з лідерів країни-агресора і їхнім заявам".
Генпрокурор Юрій Луценко пообіцяв, що буде зареєстровано кримінальне провадження про незаконний перетин кордону в зв'язку з польотом у Москву Бойка і Медведчука.
8 липня зустріч повторилася, цього разу у штабі партії президента РФ Володимира Путіна "Единая Россия".
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