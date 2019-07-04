Маслов: люди, які мають зв'язки з Росією, не можуть бути допущені до влади в Україні

Люди, які мають зв'язки з Російською Федерацією, не можуть бути допущені до влади в Україні.

Про це на своїй сторінці у Facebook заявив відомий харківський активіст, юрист, громадський і політичний діяч, член Ради дороброчестя Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, військовий розвідник окремої розвідроти в складі 92-1 ОМБр Збройних сил України Леонід Маслов.

У своєму зверненні до харків'ян і керівництва партії "Слуга народу" він зазначив, що для нього став повною несподіванкою той факт, що за 169 харківським округом балотується особа, яка насправді не здійснила ніяких видатних вчинків, крім того, що має подвійне громадянство і подорожує в Російську Федерацію вже після початку війни.

Леонід Маслов "СЕНС Україна"

"Кандидат Куницький. Саньок, точніше ЗеПеСаньок, як він себе називає. Кажуть, що громадянин Ізраїлю і навіть в ЦАХАЛі служив, але балотується в нашу Верховну Раду мажоритарником від "Слуги народу". Україну Саньок не захищав. Ймовірно, в ЦАХАЛі не навчився. Нічого видатного, крім сумнівної хамовитої попси "Дорожній контроль", де він вчить бидло, як безкарно порушувати ПДР, він у своєму житті не здійснив. Ніякий він не громадський діяч", – обурився волонтер.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія буде розбиратися з питанням подвійного громадянства кандидата в народні депутати Олександра Куницького. Про це заявила член ЦВК Ольга Желтова після засідання Центрвиборчкому, додавши, що у ЦВК є факти, які підтверджують перетин громадянином України Олександром Куницьким державного кордону України за паспортом громадянина іноземної держави.

У той же час, Олена Монова опублікувала фото, які нібито доводять, що Олександр Куницький служив в армії Ізраїлю, зазначивши, що нарешті з'явився коментар Дмитра Разумкова, який повідомив, що партія "Слуга народу" перевірить інформацію про наявність ізраїльського громадянства у кандидата-мажоритарника за 169 виборчим округом Олександра Куницького.

Раніше Дмитро Разумков в своєму інтерв'ю для "Цензор.нет" повідомив, що 6 липня партія "Слуга народу" почистить свої списки.

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