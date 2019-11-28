"Масковська учениця": спадкоємиця Яременка пояснила поїздки в Росію

Народна депутатка від "Слуги народу", глава української делегації в ПАРЄ Єлизавета Ясько розповіла про своє навчання у Москві.

Політикиня у Facebook пояснила, чому їздила в Росію вже після початку агресії у 2014 році.

"Одна з моїх колег на засіданні комітету із зовнішньої політики і міжпарламентської співпраці назвала мене "прілєжной масковской учєніцей"... Так, у жовтні 2013 року програмою обміну між Київським національним університетом імені Тараса Шевченка та МДУ імені Ломоносова, група з найкращих студентів філософського факультету поїхала в Москву. До участі в цій програмі були рекомендовані студенти-магістри спеціальності "політологія" заздалегідь – за кілька місяців до початку Революції Гідності", – написала депутатка.

Ясько зазначила, що 30 листопада, в день побиття студентів у Києві, вона вже працювала над створенням громадської організації, яка "мала на меті задоволення суспільних інтересів громадян України при здійсненні своїх прав".

Також вона повідомила, що у березні 2014 року повернулася до Москви, оскільки "відчувала себе послом Майдану і намагалася використовувати всі можливості", щоб донести позицію України студентам і викладачам МДУ.

"Психологічно було дуже важко, багато лекцій і семінарів починалися з того, що місцеві викладачі та студенти просто не починали щось викладати, коли дізнавалися, що в аудиторії є кілька українців. І далі від них вже йшли емоційні висловлювання на тему "братніх народів" , "митного союзу" і "чому ми українці туди не хочемо" і "навіщо нам Європа". І вже тоді я була вражена побачити, яка між нами прірва", – згадувала вона.

Єлизавета Ясько

Ясько додала, що бувала в Росії вже після анексії Криму і початку війни на Донбасі.

"Було враження, що більшість росіян зазомбовані... Загалом я провела у Москві з жовтня 2013-го по червень 2014-го не більше двох місяців (програма закінчилася у червні). Я переконана, що в умовах війни з Росією – такий, навіть короткочасний досвід розуміння логіки противника – дорого коштує", – підсумувала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нардеп від "Слуги народу", глава української делегації у ПАРЄ Єлизавета Ясько підтвердила, що балотується на посаду глави Комітету з питань зовнішньої політики та міжнародної співпраці замість Богдана Яременка, що пішов зі скандалом.

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