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"Маріанєтка, уєжжал, скіки": філологиня назвала головні помилки Зеленського

1.6тЧитати матеріал російською

Неправильні наголоси, використання російських слів, брак навичок публічних виступів в амплуа політика і викликане цим хвилювання в мові є основними помилками президента України Володимира Зеленського.

Про це в інтерв'ю "Експресу" розповіла кандидатка філологічних наук, старша наукова співробітниця Інституту української мови Оксана Тищенко.

"Іноді президенту важко сформулювати думку через недостатнє знання предмета розмови. Тоді виникає ефект "генератора слів", видачі заготовок і слів-паразитів, як “дякую, дуже дякую”, “я буду”, “я зроблю”, “стара влада”, “ми зробимо краще”, “щоб людям було краще”, “да, да”, “так, так”.

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Також філологиня зазначила, що Зеленський не може чітко і лаконічно висловлюватися. Як наслідок, виникають складні для сприйняття конструкції, з численними повторами, плутаною логікою викладу. Свої паузи президент заповнює звуками "еее", "ааа".

"Часто у Зеленського пропозиції громіздкі, плутані, нелогічні. Наприклад, “деталі з переїздом ви побачите дуже детальніше”, “вшануємо тих, хто загиб, якщо можна, хвилиною мовчання”. Думаю, всі помітили ще і часте перемикання мовного коду - з українського мови на російську і навпаки: “шо ви мені тут інтерв’ю вєдьотє?”.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Ще президент часто вживає слова паразити: "там", "ну", "не це", що показує його бідність мови і недостатнє вміння оперувати словниковим запасом. Зеленський також робить неправильний наголос в словах: “нікУди”, “скАжу”, “зрОблю”, “разОм”, “твЕрдий”.

Тищенко зазначила, що в промові Зеленського багато суржику під впливом російської мови: а: “шо”, “шось”, “уєжжали”, “скіки”, “де, пакажеш?”, “бойлєр”, “шо я маріанєтка”, “інвєстиції”, “кіломєтрів”, “компаніямі”, “сто тищ”, “визволили від сєпаратістов”, “терорістов”.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Адміністрація президента України розпочала службове розслідування щодо ідентичності частини промови Володимира Зеленського в Брюсселі і одного з виступів п'ятого українського глави Петра Порошенка.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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