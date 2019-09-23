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23 вересня • оновлено в 17:00
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Мамука Мамулашвілі: поставте гостре питання учаснику АТО

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Гостем програми "Гостре питання" на ObozTV 23 вересня стане учасник війни на Донбасі, командир підрозділу "Грузинський легіон" Мамука Мамулашвілі.

Під час шоу-допиту ведучий програми Вадим Колодійчук виступає в ролі модератора, а теми обирають глядачі ObozTV і читачі OBOZREVATEL.

Героями передачі є відомі особистості, лідери громадської думки і політики. Читачі OBOZREVATEL і глядачі ObozTV зможуть самі запропонувати, кого б вони хотіли бачити в студії "Гострого питання", написавши про це в коментарях.

Мамука Мамулашвілі: поставте гостре питання учаснику АТО

Свої питання та пропозиції наступних гостей залишайте в коментарях нижче, а також під час прямого ефіру на головній сторінці сайту OBOZREVATEL.

Дивіться ефір з Мамукою Мамулашвілі сьогодні о 17:30

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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Вопрос простой ,когда дохнет АТОшная мразь ,воздух становится чистый,или грязный.
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