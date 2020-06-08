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8 червня • оновлено в 18:01
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Малюська здивував фото в рожевому костюмі за 1800 грн

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Міністр юстиції України Денис Малюська опублікував фотографії з примірочної в костюмах за 1800 гривень.

Політик у сонцезахисних окулярах позував у піджаку і брюках незвичного рожевого кольору, а також приміряв зелений костюм. Знімками він поділився на сторінці в Facebook.

"Дружина не дозволяє": Малюська здивував фото в рожевому костюмі за 1800 грн

Facebook / Денис Малюська

"Який брати? Рожевий? Зелений? Жоден?" – запитав у фоловерів міністр. Він також додав, що "рожевий дружина не дозволяє".

"Дружина не дозволяє": Малюська здивував фото в рожевому костюмі за 1800 грн

Facebook / Денис Малюська

Малюська сфотографував цінники, показавши вартість костюмів.

"Дружина не дозволяє": Малюська здивував фото в рожевому костюмі за 1800 грн

Facebook / Денис Малюська

"Дружина не дозволяє": Малюська здивував фото в рожевому костюмі за 1800 грн

Facebook / Денис Малюська

Пост зібрав багато коментарів. Деякі користувачі давали міністру поради щодо стилю, деякі обговорювали вартість одягу.

"Для міністра дорогувато", "Окуляри, напевно, дорожче коштують", – пишуть під постом.

Коментарі до посту

Коментарі до посту

Скріншот

Коментарі до посту

Коментарі до посту

Скріншот

Коментарі до посту

Коментарі до посту

Скріншот

Коментарі до посту

Коментарі до посту

Скріншот

Коментарі до посту

Коментарі до посту

Скріншот

Коментарі до посту

Коментарі до посту

Скріншот

Коментарі до посту

Коментарі до посту

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Денис Малюська показав фото із СІЗО Дніпра, Запоріжжя та Вільнянського району Запорізької області, де відкрили платні камери для затриманих.

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Автор
Дарина Дурова
Особа
Денис Малюська
Місце
Україна
Теги
Стиль фотографии політика Міністерство юстиції України
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Політика

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