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1 січня • оновлено в 14:39
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Микола Томенко
Микола Томенко
Український політик Всі статті автора

Малороси і в*тники не повинні бути громадянами України

3.8т

Якщо людина не шанує свою країну, її історію та мову - вона не має право бути громадянином цієї держави.

Настав час для отримання громадянства через іспити на знання української мови, історії та Конституції. У світі офіційно визнаних 193 держави і серед них є ті, де "освітлені й заасфальтовані вулиці" - вибір є!

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Тут Зеленському підказує Тарас Шевченко: Та не однаково мені,

Як Україну злії люди

Присплять, лукаві, і в огні

Її, окраденую, збудять...

Ох, не однаково мені”

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Автор
Микола Томенко Микола Томенко
Місце
Україна
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Chernoknizhniy Igor
Chernoknizhniy Igor
Так з такими "громадянами" і ворогів не потрібно.
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Сергеев Артем
Сергеев Артем
Колхозная секта!
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Домбровска Катерина
Домбровска Катерина
Сергеев Артем, я так и думала, иначе не пустили бы китайцев на Дальний Восток и в Сибирь. Скоро и твоей секты не останется...
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Mega Death
Mega Death
Даешь Украину в границах 1654 года!!! ))) Чтоб эти селюки долги отрабатывали))
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