Якщо людина не шанує свою країну, її історію та мову - вона не має право бути громадянином цієї держави.
Настав час для отримання громадянства через іспити на знання української мови, історії та Конституції. У світі офіційно визнаних 193 держави і серед них є ті, де "освітлені й заасфальтовані вулиці" - вибір є!
Тут Зеленському підказує Тарас Шевченко: Та не однаково мені,
Як Україну злії люди
Присплять, лукаві, і в огні
Її, окраденую, збудять...
Ох, не однаково мені”
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