Маломуж озвучив план повернення Криму, який сподобається Путіну
Окупація Росією Криму.
Силове рішення не дозволить повернути окупований Росією Крим. Для повернення півострова потрібно дозволити президенту РФ Володимиру Путіну "зберегти обличчя".
Про це в інтерв'ю "Фактам" розповів колишній глава Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж. Він вказав, що українській владі в кримському питанні потрібно бути більш гнучкою..
"Ми ж бачимо – Путін уперся. Каже, що тема Криму для нього закрита, і він ні з ким її обговорювати не має наміру. Але я думаю, що в перспективі до теми Криму в переговорах з Путіним можна буде повернутися. Настане час, коли півострів для Росії буде економічно невигідний і фінансово непідйомний. Однак якщо ставити питання ребром: "Путін, повертай Крим Україні!" – господар Кремля ні за яких умов не піде на його розгляд. Ніколи ", – пояснив він.
Маломуж додав, що главі Кремля можна запропонувати перехідний період в Криму. Наприклад, створити в Криму вільну економічну зону під міжнародним керівництвом та з залученням зарубіжних інвесторів.
"Ми, в свою чергу, продовжуємо вважати Крим українською територією, але не робимо ніяких адміністративних заходів для констатації цього факту, Росія в цей період також зберігає нейтралітет. Я знаю, що Путін був у принципі не проти такого варіанту", – зазначив він.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Микола Маломуж розповів, що НАТО готовий розмістити військові кораблі в Чорному морі, якщо Росія почне відкрите військове вторгнення в Україну.