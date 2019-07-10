Малкович підтримав партію Порошенка і назвав його одним із найсильніших європейських лідерів

Відомий поет та видавець, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка, видатний державний діяч Іван Малкович став уповноваженою особою партії "Європейська солідарність" на позачергових парламентських виборах.

Про це він заявив у зверненні, поширеному в соціальних мережах, повідомляє пресслужба політсили. Малкович переконаний, що довкола "Європейської солідарності" згуртувалися найбільш досвідчені політики та діячі, які довели свою здатність захищати національні інтереси України.

"Я підтримую на цих виборах "Європейську солідарність". Саме тут зібралися найяскравіші українські політики, за чиїми плечима не тільки порожні балачки, а конкретні важливі для України закони", – заявив поет.

Іван Малкович Пресслужба "ЄС"

Він згадав Миколу Княжицького із законом про українську мову, Володимира В’ятровича із декомунізацією, Андрія Парубія, Володимира Ар’єва, Ірину Геращенко, які, за його словами, і в Україні, і на європейській арені гаряче боролися за український інтерес.

"Очолює цю силу, на моє переконання, один із найсильніших сучасних європейських лідерів Петро Порошенко, який, зокрема, має одну просто визначну рису – волю до дії. Він ніколи не казав, що за нас усе вже вирішили, а кидався в бій, віч-на-віч переконував впливових європейських і світових лідерів, і таки захищав Україну у, здавалося, безнадійні моменти, коли нас буцімто вже здали Путіну", – наголосив Малкович.

Державний діяч зазначив, що в команді "ЄС" є унікальне поєднання досвіду і свіжих ідей – 70% кандидатів не були у парламенті чи уряді, але протягом останніх п'яти років щоденно боролись за Україну кожен на своєму фронті. Проте, додав він, щоб уся команда з перших днів роботи нового скликання парламенту могла ефективно працювати – їй потрібні 30% найдосвідченіших проукраїнських політиків, які знають усі нюанси роботи, як під куполом Верховної Ради, так і на дипломатичному фронті.

За словами Малковича, тільки співпраця молодих і досвідчених політиків може забезпечити розвиток України.

Поет закликав, щоб у період пробудження п'ятої колони країни-агресора, яка намагається завести до нового парламенту якнайбільше своїх представників, українці зробили вибір на користь європейського майбутнього та відповідної політичної сили. Адже, зазначив він, вона точно зможе зламати сценарії Кремля.

"Я довіряю цим людям. Знаю, що вони не дозволять, щоб нас усіх обіграли дуже досвідчені у антиукраїнських підступах медведчуки та інша промосковська нечисть. Прошу: не будьмо безтурботні, і бодай на цих виборах перестаньмо сповідувати сумнозвісний український "якосьвонобуддизм". Підтримуймо реальних проукраїнських політиків, які за всіма опитуваннями мають шанс пройти до Верховної Ради. Я – за "Європейську солідарність", – наголосив Малкович.

Як повідомляв OBOZREVATEL, відомі українські письменники підтримали партію Порошенка. Також про підтримку "Європейської солідарності" заявила інтелектуалка Оксана Забужко.

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