Максимум три роки: ексрозвідник розкрив терміни щодо повернення Криму Зеленським

Президент України Володимир Зеленський повинен повернути окупований Росією Крим в найближчі 2-3 роки.

Однак поки в команді глави держави немає чіткого плану щодо повернення півострова. Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" розповів колишній глава Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж.

"Але механізми надзвичайно складні, тому що він (Зеленський – Ред.) сьогодні не бачить буквально покрокових дій. По Криму – це перспектива більш далека. Це програма поступового поліпшення ситуації в Україні, формування потужної європейської держави, а також це ситуація в Росії, сприятиме цьому поверненню. А це можливі варіанти дестабілізації. як озвучують деякі наші партнери, це може бути, як СРСР з Прибалтикою", – зазначив він.

Маломуж додав, що поки в команді президента конкретної програми по поверненню Криму немає, але вона буде формуватися.

"Моделі є. Навіть перехідний етап, вже є такий полегшений етап – це виведення Криму в вільну економічну зону під міжнародним форматом – американці, європейці, українці, інші, які могли б забезпечувати ефективне функціонування. Як Гонконг приблизно. Керувати поки будуть місцеві органи самоврядування. У цій ситуації проводяться відповідно вибори, формується незалежний статус на цей період, наприклад, на 10 років", – пояснював експерт.

Маломуж підкреслив, що в Криму потрібно створити "вікно можливостей" для економічної і соціальної сфер і тоді кримчани "самі побіжать".

Володимир Зеленський

"Якщо буде колосальне "вікно можливостей", тому що Україна – могутня держава, Крим уже з нашими міжнародними партнерами фактично контрольований економічно, технологічно та інформаційно – ми реально зробимо крок (до повернення Криму – Ред.)", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський розповів про плани по поверненню анексованого Росією Криму.

Відзначимо, що так званий глава анексованого Росією Криму Сергій Аксьонов запросив Зеленського на півострів.

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