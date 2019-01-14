Макрон закликав французів до загальнонаціональних дебатів

У відповідь на протести "жовтих жилетів" Еммануель Макрон написав "лист до французів" із пропозицією національних дебатів задля вирішення низки соціально-економічних питань.Президент Франції Еммануель Макрон, реагуючи на тривалі протести "жовтих жилетів", написав відкритого листа до співвітчизників із закликом взяти участь у загальнонаціональних дебатах. Документ було оприлюднено у неділю, 13 січня, на сайті Єлисейського палацу.

У листі Макрон запропонував 35 питань до обговорення - від оподаткування та екології до імміграції. На думку французького лідера, ця дискусія повинна сприяти перетворенню "невдоволення на рішення".

Як Макрон зазначив у "листі до французів", у рамках цього діалогу не буде "заборонених тем", але будуть "червоні лінії". Зокрема, перегляду не підлягає питання надання політичного притулку, а також часткове скасування наприкінці 2017 року "податку на багатство". Після цієї реформи оподатковується лише дорога нерухомість, але не інше майно. Скасування цієї реформи є однією з вимог "жовтих жилетів".

Дебати, котрі планується розпочати вже у вівторок, 15 січня, триватимуть до 15 березня. Протягом цього часу Еммануель Макрон планує відвідати низку міст країни і зустрітися з муніципальними політиками. Протягом місяця після завершення дискусії президент Франції представить доповідь про її підсумки.

Нагадаємо, що від середини листопада 2018 року Францією прокотилася потужна хвиля протестів. Через те, що мітингувальники вдягали жовті жилети, ці виступи отримали назву протестів "жовтих жилетів". Спершу учасники вимагали скасувати заплановане підвищення акцизних зборів на пальне. Після кількох тижнів протестів уряд пішов на поступки. Попри це, акції не вщухли. "Жовті жилети" стали виступали за підвищення мінімальної заробітної плати і зменшення соціальних відрахувань, а надалі - за відставку президента Еммануеля Макрона та його уряду.

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