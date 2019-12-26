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26 грудня • оновлено в 15:35
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Майдану не буде: українці оцінили владу Зеленського

1.9т
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Більшість жителів України вважають нинішню владу кращою за попередню. А президента Володимира Зеленського вони однозначно визнали політиком 2019 року.

Це випливає із нового загальнонаціонального дослідження за підсумками року. Його провели Фонд "Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва" спільно із соціологічною службою Центру Разумкова.

Зокрема 43% українців зазначають, що чинна влада краща за попередню, а 34% впевнені – вона нічим не відрізняється. І тільки 13% переконують, що нинішня влада гірша.

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Окрім цього, вважають 16% опитаних, найближчим часом у деяких містах країни можуть відбутися масові протести: 3% у цьому впевнені й 13% припускають таку можливість. Малоймовірною перспективу вважають 40%, і ще 34% переконують, що таких протестів не буде.

Що цікаво, особисто готові брати участь у подібних заходах проти дій влади тільки 16% опитаних, до того ж 4% з них вважають свою участь навіть обов'язковою. Водночас 71% заявили, що не братимуть участі у мітингах і демонстраціях.

Соціологи наголошують, що майже такі самі результати були й наприкінці 2018 року.

Результати опитування

Результати опитування

dif.org.ua

Варто зауважити, що 21% українців припускають, мовляв, у 2020 році може бути третій Майдан, але 66% респондентів упевнені, що цього найближчим часом не трапиться.

Також додамо, що політиком 2019 року визнано Володимира Зеленського – його вказали у відкритому питанні 46% населення. Головною політичною подією поточного року українці назвали парламентські та президентські вибори – 58% респондентів, які зазначили, що це позитивна подія. Крім цього, більшість громадян – 44% – переконані, що Україна прямує у правильному напрямку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні обвалився рейтинг довіри населення до президента Володимира Зеленського. Такі результати показало опитування від Київського міжнародного інституту соціології

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Автор
Марта Рок
Тема
соціологічні опитування
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
опрос президент
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фил филька
фил филька
обратите внимание на графике видно что народ успокаивался при яныке и зеленском. тем более странен майдан 2014. без посторонней помощи здесь точно не обошлось. и кто же это сделал?))
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Володимир Олександрович! Я Ярина Володимирівна из місто Хуст (Закарпатської області) мене вже 67! У нас 20 років немає гарячої води, зима приплив а батареї холодні, нужду справляє на вулиці, в лікарні немає навіть бинтів, майже вся моя пенсія йде на оплату ЖКГ. Хочу запитати: коли Керченський міст і Раїса розвалиться? Дай вам Бог здоров'я!____
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Виня Ксения
Виня Ксения
Zhikharev Dmitry, сильно ударился головой? Обратись к доктору. Хоть в черепушке у тебя только вата и там сотрясению взяться неоткуда, но лучше провериться.
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Габриэлович Антон
Габриэлович Антон
Какой нах майдан. Умные люди тут писали вже, что для майдана нужны; 1 - слабая нерешительная власть и 2 - финансирование массовых беспорядков.
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