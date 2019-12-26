Майдану не буде: українці оцінили владу Зеленського

Більшість жителів України вважають нинішню владу кращою за попередню. А президента Володимира Зеленського вони однозначно визнали політиком 2019 року.

Це випливає із нового загальнонаціонального дослідження за підсумками року. Його провели Фонд "Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва" спільно із соціологічною службою Центру Разумкова.

Зокрема 43% українців зазначають, що чинна влада краща за попередню, а 34% впевнені – вона нічим не відрізняється. І тільки 13% переконують, що нинішня влада гірша.

Українці назвали владу Зеленського кращою за попередню

Окрім цього, вважають 16% опитаних, найближчим часом у деяких містах країни можуть відбутися масові протести: 3% у цьому впевнені й 13% припускають таку можливість. Малоймовірною перспективу вважають 40%, і ще 34% переконують, що таких протестів не буде.

Що цікаво, особисто готові брати участь у подібних заходах проти дій влади тільки 16% опитаних, до того ж 4% з них вважають свою участь навіть обов'язковою. Водночас 71% заявили, що не братимуть участі у мітингах і демонстраціях.

Соціологи наголошують, що майже такі самі результати були й наприкінці 2018 року.

Результати опитування dif.org.ua

Варто зауважити, що 21% українців припускають, мовляв, у 2020 році може бути третій Майдан, але 66% респондентів упевнені, що цього найближчим часом не трапиться.

Також додамо, що політиком 2019 року визнано Володимира Зеленського – його вказали у відкритому питанні 46% населення. Головною політичною подією поточного року українці назвали парламентські та президентські вибори – 58% респондентів, які зазначили, що це позитивна подія. Крім цього, більшість громадян – 44% – переконані, що Україна прямує у правильному напрямку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні обвалився рейтинг довіри населення до президента Володимира Зеленського. Такі результати показало опитування від Київського міжнародного інституту соціології

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!