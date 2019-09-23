Майбутнє Трампа в руках Зе: чому в Штатах назріває скандал навколо України

Україна знову опинилася в центрі великого міжнародного скандалу. Цього разу через вибори президента США у 2020 році.

Напередодні початку гарячої фази протистояння між двома політичними таборами Республіканської і Демократичної партій, президент Володимир Зеленський із візитом прилетить до Нью-Йорка, де зустрінеться з главою Білого дому Дональдом Трампом. Одна з головних причин поїздки — торги за компромат на сина основного конкурента Трампа Джозефа Байдена.

Чим обернеться візит і як Україна стала топтемою американської політики — в матеріалі OBOZREVATEL.

Цей текст про:

зустріч Зеленського і Трампа у США. Офіційні й неофіційні теми;

конфлікт перед виборами у Штатах. Як виявилося, увага до "українського кейсу" просто величезна;

деталі та прогнози на найближчий час.

Чому Зеленський летить до США?

Зустріч між президентами відбудеться вже 25 вересня у Нью-Йорку. Формальний привід — в цей час там пройде сесія Генасамблеї ООН. Зеленський почне свій візит до Штатів з понеділка, 23 вересня. Його виступ на 74-й сесії заплановано на 25 вересня. Після цього має бути розмова із Трампом.

Загальні теми для обговорення зрозумілі: ситуація на Донбасі, залучення американських інвестицій і в цілому економічний розвиток відносин. Неформальні ж причини зустрічі набагато цікавіші.

Володимир Зеленський отримав "золоту акцію"

Які ж вони?

Річ у тім, що Україна останні місяці має серйозний інформаційний вплив у США. В одного з головних суперників Дональда Трампа на виборах 2020 року, Джозефа Байдена є син Хантер. Він свого часу активно займався бізнесом в Україні.

Йдеться про Burisma Holdings — компанію з розвідки і видобутку енергії, що працює на українському нафтогазовому ринку, власником якої є ексміністр екології та соратник президента-втікача Віктора Януковича Микола Злочевський.

До її ради директорів входив Хантер Байден — у той час, коли генпрокурором України був Віктор Шокін, який відкрив справу проти Burisma. У 2016 році Байден-старший від імені держави зажадав звільнити Шокіна. Що практично моментально і відбулося.

Чому це важливо саме зараз?

Ситуація заплутана і, схоже, має серйозні важелі впливу на американську політику. Адже справа про корупцію або можливе порушення закону з боку Байдена-молодшого серйозно вдарить по іміджу батька. За даними опитування SurveyUSA за серпень 2019 року, він випереджає Трампа на 8%. Ситуація кожного місяця приблизно схожа, у середньому демократ випереджає республіканця на 10%.

Джозеф Байден і Дональд Трамп

І це дуже не подобається Трампу. Оцінивши ситуацію, одним із основних козирів у команді чинного глави держави (який ну дуже вже хоче на другий термін) побачили кейс із Україною. Навколо нього і почалася основна боротьба.

Дональд Трамп зажадав від Володимира Зеленського почати розслідування. Нібито під час розмови від 25 липня, глава Білого дому в ультимативній формі зажадав "торпедувати" питання щодо сина Байдена. Розмова нібито була записана представником американських спецслужб (котрий контролює спілкування президента), який вирішив захистити країну від таких політичних маніпуляцій.

Побічно факт діалогу двох президентів підтвердив і адвокат Трампа, колишній мер Нью-Йорка Рудольф Джуліані, буквально за декілька днів до планованого візиту Зе у США. Це викликало гучний скандал, адже офіційна особа фактично шантажувала керівництво іншої країни і просила розпочати конкретне розслідування.

Американські ЗМІ вирують, а команда Трампа вже готується до предметної розмови із Зеленським. Під час закритої частини зустрічі Білий дім може запропонувати президенту України декілька "пряників".

Крім того, Адміністрація Трампа вже показала свою лояльність, збільшивши фіндопомогу Україні на 140 мільйонів доларів (до 390 млн загалом). Як очікується, гроші підуть на купівлю озброєння та військової техніки.

Якщо під час спілкування Зеленський піде на поступки офіційному Вашингтону і "торпедує" розслідування щодо Байдена-молодшого, то крім фінансової допомоги Україні отримає і політичну підтримку. За день до візиту Зе Дональд Трамп уже закликав країни ЄС не шкодувати грошей Києву і всіляко фінансово допомагати.

У цьому контексті команді чинного президента України така ситуація вкрай вигідна. У разі перемоги Трампа в 2020 році, на наступні 4 роки він буде щонайменше лояльним до Зеленського (чий термін завершується також у 2024). А така підтримка багато чого варта.

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З іншого боку — це колосальний ризик. Адже якщо республіканці програють, то команда Байдена радувати Зеленського точно не буде. А це загрожує як політичними, так і економічними проблемами для України. Сам же кандидат-демократ назвав поведінку глави Білого Дому огидною.

"Мінімум, який повинен зараз зробити Дональд Трамп, це негайно опублікувати розшифровку телефонної розмови, про яку йде мова. Щоб американський народ міг дати свою оцінку (діям президента)", — йдеться в заяві Джозефа Байдена.

Чи правда, що американцям це цікаво?

Як уже йшлося вище, тема з українським кейсом має колосальне значення в американських ЗМІ. Наприклад, на головній сторінці одного з найбільших телеканалів CNN опублікована стаття Стівена Коллінза. Він розмірковує про конфлікт і порівнює його з кампанією 2016 року, коли головним кейсом виборів стала можлива співпраця Трампа з керівництвом Росії.

CNN

Аналогічний інтерес й у The New York Times, де головна сторінка присвячена підготовці до зустрічі з главою Банкової. Наприклад, колумніст видання Кеннет Вогель детально описує бізнес-інтереси сім'ї Байдена в Україні, а також епопею з відставкою генпрокурора Шокіна і гучні висловлювання Юрія Луценка.

До слова, в березні 2019 року Луценко ухвалив рішення про відновлення справи проти Burisma. На думку The New York Times, це можна розцінювати як "спробу генерального прокурора Юрія Луценка заручитися підтримкою адміністрації Трампа". Також ще в 2019 році з’явилася інформація про те, що Джуліані нібито обговорював розслідування щодо Burisma та його зв'язок із Байденом і Луценком. Водночас стало відомо про неодноразові візити українського генпрокурора до Нью-Йорка, де й проходили зустрічі.

На головній сторінці іншого світового видання — Washington Post — також текст про український кейс. Автори матеріалу покроково розписують хід конфлікту навколо Байдена і Трампа, а також пряму участь у ньому представників української влади.

Washington Post

Який вплив це матиме на вибори?

Точно спрогнозувати складно, але, ймовірно, вагомий. В американському суспільстві скандал навколо корупції — тема досить серйозна, особливо, коли йдеться про вибори президента. Якщо буде доведено, що син віцепрезидента Джозефа Байдена був причетний до махінацій або вів бізнес із сумнівними олігархами, це може підірвати інформаційну бомбу.

Для Трампа це — один із головних кейсів, і він битиметься за нього. Правда, як вважає міжнародник Микола Белісков, фундаментально на вибори ситуація не вплине. Адже для більшості американців події в інших країнах, навіть і в найприємнійшому форматі, не мають особливого значення.

"Сумніваюся. Навіть якщо в діяльності Джо Байдена, що абсолютно не доведено, були порушення, — американцям не буде до цього діла. Складно уявити, що середньостатистичний громадянин розбиратиметься у цій проблемі. Ситуація 2016-го року з Манафортом чудово показала, що був скандал і Трампу було складно, він став об'єктом критики, звинувачень, але на його виборців це ніяк не вплинуло, вони й далі його підтримували.

Точно так само діяльність сина Байдена побічно стосується віцепрезидента. Повірити, що був якийсь конфлікт інтересів, коли звільняли Шокіна, дуже складно. Тоді були зовсім інші претензії. Компромату як такого немає. Є питання до етичних норм. Але з юридичної точки зору в діяльності Джо Байдена немає нічого страшного. Сумніваюся, що це матиме якийсь вплив на передвиборчу компанію", — пояснив OBOZREVATEL міжнародник.

Водночас інформаційний "хайп" навколо цього конфлікту наростає. Варто зазначити: якщо скандальні факти випливуть з цієї історії, то ЗМІ точно донесуть їх до суспільства.

"Насправді, все, що йде з видань, які позиціонують себе як ліберальні, виборці Трампа сприймають як "чорнуху". Це якщо говорити, що президент США начебто використовував інструменти тиску на Україну для своїх цілей. Вже було дуже багато випадків із 2016-го, коли він пробивав дно. Здавалося, що все — рейтинг впаде, кінець кар'єрі. Однак виборці не сприймають нічого цього", — підсумував Белісков.

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