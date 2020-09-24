Магера: у 'червоних' регіонах COVID-19 не скасують вибори, з температурою можна голосувати

Місцеві вибори в Україні відбудуться, навіть якщо населений пункт потрапить до червоної зони за кількістю заражених коронавірусом. Вони можуть бути скасовані тільки у разі, якщо в країні буде введено воєнний або надзвичайний стан.

Підвищена температура тіла не є підставою для позбавлення виборця його прав. Навіть хвора людина може прийти на дільницю і проголосувати. Однак, держава повинна забезпечити захист членів виборчкомів. Таку думку в ефірі телеканалу Obozrevatel TV висловив ексзаступник голови Центральної виборчої комісії України Андрій Магера.

– Хто має дбати про безпеку виборів під час пандемії? Хто проводитиме дезінфекцію кожні 4 години, хто закупить маски для членів виборчих комісій, щоб вони змінювали їх кожні 2 години?

– Очевидно, що це все має відбуватися за рахунок коштів державного бюджету України. Я маю на увазі, насамперед, членів виборчих комісій. Тому що виборці повинні приходити зі своїми масками. Те саме має стосуватися й спостерігачів на виборчих дільницях.

Але, як на мене, для цього недостатньо якогось одного рішення Кабінету міністрів чи Міністерства охорони здоров’я. Для цього мають виділятися конкретні кошти.

Якщо в рекомендаціях МОЗ, наприклад, буде сказано, що члени дільничних виборчих комісій, які будуть ходити по домівках з переносними скриньками, повинні бути в захисних костюмах, зокрема, коли йдеться про конкретних хворих на коронавірус, у такому разі безпосередньо МОЗ має подбати і про фінансові видатки на ті ж костюми і так далі.

Усі необхідні заходи, усі необхідні дії, які потрібно вживати, безумовно, мають фінансуватися з бюджету. І треба зрозуміти, де ці кошти.

– Юридично ще не пізно все це організовувати? Адже ЦВК вже звернулася до парламенту щодо чіткого механізму. На жаль, у Верховній Раді ще не встигли його розглянути. Ви говорите про уряд. Тобто безпосередньо Кабмін повинен виділити кошти на вимогу парламенту?

– Ці кошти мають виділятися або безпосередньо із закону "Про державний бюджет України", тобто шляхом внесення змін до цього закону, або шляхом прийняття рішення Кабінетом міністрів з інших джерел, наприклад, з резервного фонду уряду. Якщо в цьому є потреба, вони повинні його задіювати і використовувати.

Справді, існують пропозиції ЦВК до парламенту, я знаю про них. Є навіть законопроєкт, який вони просять ухвалити. Загалом законопроєкт хороший, але, на жаль, там також пропонується вносити зміни до чинного Виборчого кодексу. Не знаю, наскільки це вдала ідея. Можливо, треба було розділити питання про особливості голосування в умовах пандемії коронавірусу і внесення змін до Виборчого кодексу з інших питань, не пов’язаних із коронавірусом.

Я боюся, що в такій ситуації частина парламенту може захотіти проголосувати за додаткові заходи, пов’язані з протидією коронавірусу, а з іншого боку, не захотіти вносити зміни до Виборчого кодексу. Тому що процес вже відбувається.

– Наступне питання – таке, на яке багато депутатів і юристів зараз не можуть дати відповідь. Уявімо: місто, населений пункт чи цілий район потрапляє до червоної зони 25 жовтня. Чи можна там проводити вибори? І хто скаже – так чи ні?

– Якщо ми беремо виключно правову площину, то, по-перше, червоної лінії як такої у законах України не існує. Це внутрішнє рішення Міністерства охорони здоров’я, різних комісій і санітарно-лікарняних служб.

Цей чинник є певною мірою суб’єктивним, оскільки вони самі встановлюють якісь критерії, самі їх і змінюють, водночас, неодноразово.

По-друге, голосування не може відбуватися лише у двох випадках: в умовах дії воєнного чи надзвичайного стану. Будь-якого третього варіанта Конституція України не передбачає. Крім того, обмеження конституційних прав і свобод громадян допускається лише у порядку, передбаченому самою Конституцією, а навіть не на рівні закону.

– Отже, навіть якщо Міністерство охорони здоров’я скаже: пів України у червоній зоні – вибори в тих районах все одно відбудуться?

– Вибори все одно відбудуться, але разом із тим Міністерство охорони здоров’я спільно з Кабміном має подбати про те, щоб було вжито профілактичних заходів щодо тих осіб, які братимуть участь у голосуванні. Насамперед, мене цікавлять члени виборчих комісій. Мають бути створені умови для їхньої безпечної роботи.

– Держава повинна їх тестувати на коронавірус, наприклад, за тиждень до виборів?

– Це залежатиме від рішень Кабміну чи Міністерства охорони здоров’я. Тому, що Виборчий кодекс цього не передбачає і не може передбачати. Але навіть якщо вони передбачать необхідність цього тестування, ми чудово розуміємо: сьогодні тест може бути негативний, завтра позитивний.

І другий момент – за рахунок чиїх коштів буде відбуватися це тестування? За рахунок коштів членів виборчих комісій? Це неправильно. Чому люди мають витрачати на це кошти. Мають бути державні видатки на ці потреби.

– Ще одне ключове питання щодо обмежень. З’явилася інформація, що виборців, у яких температура перевищуватиме 37,3 градуса, не пускатимуть на виборчі дільниці. На чиєму боці буде закон? Чи вдасться людині з підвищеною температурою проголосувати того ж дня?

– Однозначно це буде порушення закону – не пустити такого виборця до приміщення дільничної виборчої комісії. Якщо виборець має право голосу, якщо він включений до списків виборців на тій дільниці, він має, безумовно, право проголосувати.

Якщо виборець включений до витягу зі списку виборців, тобто має можливість голосувати за місцем постійного перебування, простіше кажучи, вдома, то до такого виборця мають прийти з малою переносною виборчою скринькою, щоб він проголосував вдома.

Але тут я хочу наголосити, що не пізніше п’ятниці, 18 години, таку заяву від імені виборця треба подати до дільничної виборчої комісії – що він захворів, що він вдома, що він потребує лікарняного режиму і що є певна медична довідка, яка підтверджує цю обставину.

– Якщо людина приходить на дільницю з підвищеною температурою і її туди не пускають, що їй робити?

– Подавати скаргу до цієї дільничної виборчої комісії про порушення її виборчих прав. Ця скарга має розглядатися після закінчення голосування.

Зрозуміло, що порушене право цього виборця в такому вигляді буде важко поновити. Однак у виборця залишається можливість звернутися або до суду, або до територіальної виборчої комісії.

– Якщо велика кількість людей не зможе проголосувати, чи може це бути причиною фальсифікацій?

– Гіпотетично може бути. Але це залежатиме від того, наскільки члени виборчої комісії з різних політичних сил можуть забезпечити дотримання законності під час підрахунку.