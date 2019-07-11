Має громадянство Ізраїлю і називав Крим Росією: ЦВК зняла з виборів скандального блогера зі "Слуги народу"

Центральна виборча комісія скасувала реєстрацію кандидатом у народні депутати від партії "Слуга народу" скандального блогера Олександра Куницького.
Відповідне рішення було ухвалено на засіданні в четвер, 11 липня, пише "Українська правда".
Відзначається, що причиною стало порушення ним законодавства про вибори. ЦВК отримала інформацію про те, що Куницький не проживав останні п'ять років в Україні.
Олександр Куницький
Facebook Олександра Куницького
При цьому, в ЦВК відзначили, що Куницький пояснив, що був у відрядженні в Ізраїлі за завданням телеканалу "1+1". Однак ніяких доказів його представники не надали.
Нагадаємо, блогер збирався балотуватися до Верховної Ради за одномандатним виборчим округом №169 у м. Харкові.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Куницький став героєм кількох гучних скандалів:
У блогера виявили подвійне громадянство – України та Ізраїлю. Лікар Ірина Багалій просила Зеленського вжити заходів через іноземне громадянство Куницького. З аналогічними вимогами виступив і відомий військовий, цивільний і політичний діяч Леонід Маслов.
Також стало відомо, що Куницький служив в армії Ізраїлю.
Крім того, блогер їздив до Росії за своїм ізраїльським паспортом.
Куницький також вибухнув скандальною заявою про анексований Крим, визнавши його частиною Росії.
Також блогер внесений у базу сайту "Миротворець".
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