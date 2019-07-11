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Вибори до Верховної Ради України 2019

/ Політика

Має громадянство Ізраїлю і називав Крим Росією: ЦВК зняла з виборів скандального блогера зі "Слуги народу"

2.2т Читати матеріал російською

Центральна виборча комісія скасувала реєстрацію кандидатом у народні депутати від партії "Слуга народу" скандального блогера Олександра Куницького.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні в четвер, 11 липня, пише "Українська правда".

Відзначається, що причиною стало порушення ним законодавства про вибори. ЦВК отримала інформацію про те, що Куницький не проживав останні п'ять років в Україні.

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Олександр Куницький

Олександр Куницький

Facebook Олександра Куницького

При цьому, в ЦВК відзначили, що Куницький пояснив, що був у відрядженні в Ізраїлі за завданням телеканалу "1+1". Однак ніяких доказів його представники не надали.

Нагадаємо, блогер збирався балотуватися до Верховної Ради за одномандатним виборчим округом №169 у м. Харкові.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Куницький став героєм кількох гучних скандалів:

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особа
Олександр Куницький
Місце
Україна
Тег
Партія "Слуга народу"
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