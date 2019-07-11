Люстрація по-новому: у команді Зеленського розповіли про плани

Масова люстрація в Україні чиновників часів президентства Петра Порошенка нібито торкнеться також і команди нинішнього глави держави Володимира Зеленського.

Таку обіцянку дав представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук. Це сталося під час обговорення відставки міністра закордонних справ Павла Клімкіна та призначення на цю посаду Вадима Пристайка, передає "УП".

"Сьогодні президент Зеленський заявив, що всі чиновники з 2014 по 2019 роки повинні бути люструвати. Пан Пристайко був ефективним заступником міністра закордонних справ до 2017 року. Отже, за логікою президента, його кандидат пан Пристайко повинен бути люстрований. У мене питання: а що у президента з логічно-наслідковим зв'язком?" – запитав нардеп Володимир Ар'єв.

Руслан Стефанчук "День"

На що Стефанчук відповів: "Коли парламент його розгляне, підтримає і тоді тільки можна говорити, чи буде він в правовому полі, чи ні".

"Але я глибоко переконаний, що в разі підтримки, у нас буде абсолютне виконання всіх норм положень чинного законодавства", – додав представник президента.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський запропонував розширити очищення влади і додати в люстраційний список главу держави, всіх нардепів і спікера парламенту, які вступили на пост з 2014 року.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!