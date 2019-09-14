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14 вересня • оновлено в 13:26
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"Людина з плоті й крові": учасник АТО озвучив очікування від зустрічі Зеленського з Путіним

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Відомий блогер і учасник бойових дій на Донбасі Мартін Брест порадив президенту України Володимиру Зеленському "тримати удар" на зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним.

"Треба тримати удар. Він (Путін. – Ред.) теж людина з плоті й крові, він теж вранці ходить до туалету. Тому не бачу проблем з ним побачитися і поговорити особисто", – висловився Мартін в програмі "Гостре питання" на ObozTV.

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На думку учасника АТО, у Зеленського немає причин не зустрічатися з Путіним.

"Вони в принципі і так бачаться. Тільки по телефону розмовляють. Тому не бачу жодної різниці, якщо вони побачаться наживо", – зазначив він.

При цьому Мартін Брест вважає, що українцям не варто вигадувати якихось очікувань від майбутньої зустрічі Зеленського з Путіним, бо це "оперування нестачею інформації".

"Уявімо на секунду, що Путін "задавить" Зеленського досвідом – все ж таки людина 20 років при владі. Залякає, нахамить... Що завгодно може статися. Але це всього лише розмова. Головне – не розмова, а дія", – пояснив блогер.

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"Чого нам очікувати від цієї зустрічі? Правильна і чесна відповідь: "Ми не знаємо". Не просто "я не знаю". 98% людей не знають", – наголосив він.

"Путін, упевнений, знає. Все-таки ми маємо справу з дуже досвідченою людиною. А Зеленський... Не має значення, знає він чи ні. Все одно, рано чи пізно, думаю, ця зустріч відбудеться. Підсумок їхньої розмови буде просто підсумком розмови. Але аж ніяк не тим, що в подальшому відбуватиметься в Росії, в Україні та між нашими країнами", – додав Брест.

Зеленський говорив з Путіним по телефону вже щонайменше тричі

Зеленський говорив з Путіним по телефону вже щонайменше тричі

president.gov.ua

OBOZREVATEL нагадує:

  • Останню телефонну розмову Володимир Зеленський і Володимир Путін провели за підсумками обміну полоненими, який відбувся 7 вересня. До цього глави держав розмовляли щонайменше двічі.

  • Як повідомили в Офісі президента України, сторони в тому числі "домовилися найближчим часом обговорити дату зустрічі в "нормандському форматі" (саміт лідерів України, Німеччини, Франції та Росії).

  • 9 вересня глава МЗС України Вадим Пристайко повідомив, що Зеленський готовий до зустрічі в "нормандському форматі" вже у вересні.

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Теми
Війна на Донбасі Новини ObozTV Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Переговори Зеленського та Путіна
Особи
Володимир Зеленський Володимир Путін Мартін Брест
Місце
Україна
Теги
переговори щодо Донбасу нормандський формат
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
"Что там Путин с Зеленским порешают, не имеет значения, это не то, что будет происходить на самом деле" ... Этот человек понял, что написал? А кто тогда будет решать, что будет происходить?
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Шапиро Жeнька
Шапиро Жeнька
70rus xxx, участник АТО и ум ,очень далеки друг от друга.
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70rus xxx
70rus xxx
Кристина,так простым взглядом видно,что сей блогер малость не в себе.Походу,крепко контузило на фронтах.
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70rus xxx
70rus xxx
".....Надо держать удар. Он (Путин. – Ред.) тоже человек из плоти и крови, он тоже по утрам ходит в туалет."))))))Бгг,украинские презики привыкли встречать лидеров только в туалете.Ну "Обоз",ну спасибо,посмешил,эт где откапал такого чувака?
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