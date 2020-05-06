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6 травня • оновлено в 23:38
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Максим Єрьомін
Максим Єрьомін
Медіа-експерт Всі статті автора

Люди так хочуть собі супермена, що готові ліпити його навіть з мера Черкас

6.6т

Люди так хочуть собі супермена, що готові ліпити його з будь чого, навіть з мера Черкас

"Красавчік, молодець, герой, умив Зеленського". Я тиждень читаю ці оди від нібито адекватних людей, в бік Бондаренка.

Перш ніж реагувати на якісь ситуативні вчинки людини, поцікавтесь його діяльністю, кого він підтримував, що робив і т.д.

Не завжди "ворог мого ворга - мій друг".

Мер - це не політична фігура, це завгосп, він повинен займатись ремонтом і розбудовою міста, яке йому не на двго довірили, а не грати з себе регіонального князька, надсилати відосікі президенту( як би ми до нього не ставились) і влаштовувати "парад регіональних суверенітетів". Ми цей парад вже в чьотирнадцятому році бачили.

Вчора в "Свободі слова" цей супермен сказав, що він говорить "від імені мерів міст, і від імені людей на кухні", а потім втік зі студії, щоб не відповідати на питання.

Було у мене сподівання, що епідемія популізму, мине разом з епідемією коронавірусу, але це не точно).

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Автор
Максим Єрьомін Максим Єрьомін
Особа
Анатолій Бондаренко
Місце
Україна Черкаси
Джерело
Джерело: Facebook Максима Єрьоміна
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Иванов Иван
Иванов Иван
Еремин продажный п.о.ц и целователь зеленых з.а.д.ниц.
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Ostrovskiy Oleg
Ostrovskiy Oleg
"Мер - це не політична фігура, це завгосп, він повинен займатись ремонтом і розбудовою міста, яке йому не на двго довірили." Таки ні. Мер - виборна фігура. Начальник ОПи - так. Чисто управдом. Маніпуляція від автора. Ну як і завжди.
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Ostrovskiy Oleg
Ostrovskiy Oleg
Эпідемія зеленого ... популізму - дуже влучно сказано.
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Політика

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