"Людей ділити не будемо": у Кабміні розкрили долю закону про українську мову

В Україні є закон про державну мову, який і буде виконувати.

Про це в інтерв'ю "Громадському" розповів міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський.

"Що стосується мови, то я вважаю, що є закон про мову, який треба виконувати. І я поки не бачу причин, щоб анонсувати якісь зміни в цей закон", – заявив чиновник.

Також міністр повідомив, що не вважає, що люди, які говорять по-російськи, творять "руській мір".

"Також я не згоден з тим, що президент був творцем "руського міра". Наприклад, я все життя говорив російською мовою. І я взагалі не хочу ділити людей за мовним принципом", – зазначив він.

Бородянсій визнав, що "руській мір" можна творити українською, англійською та іншими мовами.

"Все залежить від того, які дії ми здійснюємо, як ми налаштовані і як ми відстоюємо наші національні інтереси. Я вважаю, що сьогодні ми відстоюємо українські національні інтереси і будемо його відстоювати", – додав міністр.

Закон про мову в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність прийняття закону про захист національних меншин.

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