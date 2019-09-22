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22 вересня • оновлено в 22:44
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"Людей ділити не будемо": у Кабміні розкрили долю закону про українську мову

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В Україні є закон про державну мову, який і буде виконувати.

Про це в інтерв'ю "Громадському" розповів міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський.

"Що стосується мови, то я вважаю, що є закон про мову, який треба виконувати. І я поки не бачу причин, щоб анонсувати якісь зміни в цей закон", – заявив чиновник.

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Також міністр повідомив, що не вважає, що люди, які говорять по-російськи, творять "руській мір".

"Також я не згоден з тим, що президент був творцем "руського міра". Наприклад, я все життя говорив російською мовою. І я взагалі не хочу ділити людей за мовним принципом", – зазначив він.

Бородянсій визнав, що "руській мір" можна творити українською, англійською та іншими мовами.

"Все залежить від того, які дії ми здійснюємо, як ми налаштовані і як ми відстоюємо наші національні інтереси. Я вважаю, що сьогодні ми відстоюємо українські національні інтереси і будемо його відстоювати", – додав міністр.

Закон про мову в Україні

Закон про мову в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність прийняття закону про захист національних меншин.

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Тема
Закон про мови
Особа
Володимир Бородянський
Місце
Україна
Тег
Міністерство культури
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
ПАУСТОВСКИЙ: "Петлюра привез с собой так называемый галицийский язык - довольно тяжеловесный и полный заимствований из соседних языков. И блестящий, действительно жемчужный, как зубы задорных молодиц, острый, поющий, народный язык Украины отступил перед новым пришельцем в далекие шевченковские хаты и в тихие деревенские левады. Там он и прожил "тишком" все тяжелые годы, но сохранил свою поэтичность и не позволил сломать себе хребет. При Петлюре все казалось нарочитым - и гайдамаки, и язык, и вся его политика, и сивоусые громадяне-шовинисты, что выползли в огромном количестве из пыльных нор, и деньги,- все, вплоть до анекдотических отчетов Директории перед народом. Но об этом речь будет впереди..."
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Если заговорили о языке значит хотят втихую что-то протащить законодательно или украсть. Язык - беспроигрышный отвлекающий маневр и все на него до сих пор ведутся.
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