Луценко зізнався, що у нього рак
Ексгенпрокурор розповів, що лікувався в Україні та Німеччині
Він уже пережив складну операцію
Попереду політика чекає хіміотерапія
Колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко зізнався, що у нього діагностовано онкологічне захворювання.
Заяву він оприлюднив на особистій сторінці у Facebook. Політик зазначив, що вже активно займається боротьбою з хворобою.
"У день Віри, Надії, Любові закінчився хірургічний етап моєї онкохвороби. Дякую українським та німецьким лікарям. Позаду і 8-годинна операція, і дні болю. Попереду – хіміотерапія", – написав Луценко.
"Дорогі друзі, все буде добре. Бо я знаю, як вас багато і які ми разом сильні. Шановні вороги, не розслабляйтеся. Я залишаюся в політиці й не відступлю від передової. Ven seremos!" – додав він.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
у листопаді 2019 року дружина ексгенпрокурора Ірина Луценко добровільно вирішила скласти повноваження парламентаря. Вона була членом "Європейської солідарності".
Жінка сказала, що не зможе працювати в повну силу через проблеми зі здоров'ям.
Юрій Луценко через деякий час пояснив, що у його дружини діагностували хворобу серця.