Луценко зізнався, що у нього рак

Колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко зізнався, що у нього діагностовано онкологічне захворювання.

Заяву він оприлюднив на особистій сторінці у Facebook. Політик зазначив, що вже активно займається боротьбою з хворобою.

"У день Віри, Надії, Любові закінчився хірургічний етап моєї онкохвороби. Дякую українським та німецьким лікарям. Позаду і 8-годинна операція, і дні болю. Попереду – хіміотерапія", – написав Луценко.

"Дорогі друзі, все буде добре. Бо я знаю, як вас багато і які ми разом сильні. Шановні вороги, не розслабляйтеся. Я залишаюся в політиці й не відступлю від передової. Ven seremos!" – додав він.

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