Луценко заявив про відставку і розповів про плани на майбутнє

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що подасть у відставку з посади, коли буде обраний новий парламент і Верховна Рада 9-го скликання розпочне роботу.

Про це він сказав в ефірі "Радіо НВ" і додав, що про своє рішення він уже повідомив президенту України Володимиру Зеленському, повідомляє "Інтерфакс- Україна".

"Я готовий до цього. Чекаю ім'я спікера. Як тільки парламент збереться, сформує керівні органи парламенту, я внесу заяву про відставку за власним бажанням", — заявив Луценко.

Юрій Луценко

Він висловив упевненість, що президент і парламент ухвалить рішення щодо нового генпрокурора, "якому я спокійно передам усі справи і певні рекомендації на майбутнє".

Луценко додав: "Зроблю це тому, що вважаю себе поганим генпрокурором... Я піду у відставку як генпрокурор, який повернув вкрадених коштів і активів на 4 млрд доларів".

Відповідаючи на питання про те, чи піде він у політику, генпрокурор зіронізував, що "ніколи і не відходив".

"Чи буду займатися партійною діяльністю – ще не вирішив", – сказав він.

На питання про те, чи допускає він кримінальні справи стосовно нього, Луценко сказав, що в НАБУ "до 15 справ", в яких він фігурує. При цьому генпрокурор висловив упевненість у тому, що не скоював жодних правопорушень і в справах, в яких він фігурує або буде фігурувати, не буде ознак злочину.

Відзначимо, що генеральний прокурор України призначається на посаду і звільняється президентом України за згодою Верховної Ради. Парламент може висловити недовіру генпрокурору, в результаті чого його звільняють із посади.

З травня 2016 року цю посаду обіймає Луценко. 11 червня в Верховній Раді зареєстровано проект постанови (№10380) про надання згоди парламенту на звільнення президентом Луценка з посади генпрокурора. Документ визначено президентом як невідкладний.

23 липня президент України Володимир Зеленський повідомив, що заступник глави Офісу президента Руслан Рябошапка розглядається як один із кандидатів на посаду генпрокурора України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Луценко розкрив нові подробиці скандалу з Окружним адмінсудом.

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