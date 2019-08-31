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Луценко пригрозив нардепу від "Слуги народу" судом: що трапилося

1.8т Читати матеріал російською

Колишній генеральний прокурор Юрій Луценко пообіцяв подати до суду на керівника фракції президентської партії "Слуга народу" Давида Арахамія за звинувачення в тому, що він є акціонером підпільного казино.

Про це нардеп раніше заявив в ефірі телеканалу ZIK.

"Коли ми почали вивчати нелегальний гральний бізнес, то бенефіціаром опинився весь політикум. Наприклад, Юрій Луценко є акціонером мережі підпільних казино", – запевнив Арахамія.

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Луценко пригрозив Арахамії судом

Луценко пригрозив Арахамії судом

Після такої заяви Луценка попросили в Facebook пояснити, чи правду каже нардеп. "Може, хоч щось скажете? Було таке чи Арахамія все вигадав?" – написав користувач Микола Попов.

"Повна брехня. Подам до суду", – відреагував Луценко.

Луценко пригрозив нардепу від "Слуги народу" судом: що трапилося

Скріншот: delo.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, Луценко відправили у відставку на першому засіданні Верховної Ради 29 серпня. Місце генпрокурора замість нього посів Руслан Рябошапка.

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Особи
Давид Арахамія Юрій Луценко
Місце
Україна
Тег
Партія Слуга народу
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Валерьевич Валерий
Валерьевич Валерий
Не зря янык посадил этого вечного революционера писдабола.
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