У середу, 15 січня, в Палаті представників Конгресу США опублікували переписку партнера Рудольфа Джуліані Льва Парнасу з українськими чиновниками, зокрема колишнім генеральним прокурором Юрієм Луценком, який видав чимало "перлів".

Повний текст повідомлень, якими обмінювалися фігуранти, опублікувало радіо "НВ".

У ході спілкування Парнас називає колишнього генпрокурора "братухою" і обіцяє, що не дасть його скривдити.

Зібрані яскраві моменти переписки Луценка з "братухою" Парнасом

24 лютого 2019 року.

Парнас: Повечеряємо разом?

Луценко: Яка кухня?

Парнас: Хороша, українська.

Луценко: А пиво ок? Є хороший бельгійський пивний ресторан з українськими стравами.

13 березня. Луценко: Вибач, але все це просто за*бало. Я не отримав візиту. Мій Перший не отримав ніх*ра. Я готовий взути вашого конкурента. Але ти хочеш ще більшого. Ми - всі [відразу робимо]. Ви – потім. Це не чесно.

Парнас: Юро, дорогий!!! Давай завтра на свіжу голову поговоримо!!!

20 березня.

Парнас: Юро, вітаю!!! Сьогодні ти став політичним діячем Світового Рівня !!! Слава Україні!!!

Луценко: Якщо мене не запросять найближчим часом з офіційним візитом – я не відіб'юся від наших і ваших.

Парнас: Юро, не переживай, ми тебе в образу не дамо. Це лише початок.

21 березня.

Луценко: Ну що, мене взувають заявою Держдепу про те, що я брешу. Питається: на*уй мені ці пригоди, особливо за 10 днів до виборів? Причому в Держдепі кажуть, що мої заяви йдуть на користь корупціонерам. Ох**нна допомога Україні.

Парнас: Дай мені 30-45 хвилин, я тобі передзвоню – у мене є хороші новини.

Луценко: Держдеп заявляє, що я брешу!!! Я їб*в такі результати.

2 квітня.

Луценко: Було б непогано запросити мене на зустріч. Можна – неформальну, на ранчо. А то відчуваю себе піддослідною мишкою.

17 квітня.

Парнас: Добрий день, які плани на сьогодні?

Луценко: Проблеми вдома. Давай завтра?

Парнас: Окей, братухо. Дай Бог, все нормально.

Луценко: Заї*ався.

Парнас: Я представляю. Тримайся, я з тобою.

14 травня.

Парнас: Big day today!!! Good luck and kick ass!!! [Сьогодні великий день! Удачі – і надери дупи!].

Парнас: Коли заспокоїшся – набереш мене. Я чекаю на твій дзвінок.

Луценко: Я спокійний, як х*й після акту.

Парнас: Я розумію, ти дуже зайнятий, але нам з тобою потрібно побачитися. Я за тобою скучив – скажи де, будь-який час, я спати не йду.

16 травня. Луценко: Ти де? У готелі?

Парнас: Готель Хілтон.

Луценко: Їду з дружиною. Вам пи*дець.

17 травня.

Парнас: Юро, набери мене.

Луценко: Ні*уя. Я не хочу о другій годині ночі працювати на Америку.

Парнас: Зрозумів.

Луценко: Віскі – це круто.

Парнас: З присмаком торфу та диму!!! Уже інше навряд чи будемо пити. Або японське!!!

Луценко: Дзвони після 350 [мл випитого].

Парнас: На такий обсяг потрібна сильна компанія!!!

Луценко: Та фігня. Ось 700 [мл] – це "штанга".

Парнас: Це смертельна доза.

Луценко: Перший раз – так, потім звикаєш.

Парнас: Це професіонали можуть!!!

21 травня.

Луценко: Настрій г*вно. Країна на краю прірви.

25 травня. Луценко: Ви що, ось так все кинули і без "на коня" поїхали???

Парнас: Так [сильно] останній раз "дали", що вирішили "трохи повільніше коні, трохи повільніше"!!!

Луценко: Та це норм. Всі на ногах.

26 червня. Парнас: Ігор [ймовірно, інший соратник Джуліані Ігор Фруман, – Ред.] запитує, який [віскі] йому краще випити?

Луценко: Hibiki [японський віскі, ціна за 0,7 л – приблизно 6 тисяч гривень, – Ред.]. Дуже класний. У трійці світу.

5 жовтня. Луценко: Перечитав кінець [статті The New York Times]. Додуматися запитати у Джуліані про мою наполовину обрізаної фразі (безперспективності розслідування в Америці конфлікту інтересів Байдена) – це Пулітцер з рук [головного пропагандиста Третього Рейху Йозефа] Геббельса! Пи*дець! Просто пи*дець! Шосте американське ЗМІ безбожно бреше і маніпулює. Яка на*уй там у вас свобода слова???

Як повідомляв OBOZREVATEL, в переписці Парнаса також спливли нові факти тиску на експослиню США в Україні Марі Йованович і спроби особистого адвоката Трампа Руді Джуліані зустрітися з президентом України.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!