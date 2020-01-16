У середу, 15 січня, в Палаті представників Конгресу США опублікували переписку партнера Рудольфа Джуліані Льва Парнасу з українськими чиновниками, зокрема колишнім генеральним прокурором Юрієм Луценком, який видав чимало "перлів".
Повний текст повідомлень, якими обмінювалися фігуранти, опублікувало радіо "НВ".
У ході спілкування Парнас називає колишнього генпрокурора "братухою" і обіцяє, що не дасть його скривдити.
Зібрані яскраві моменти переписки Луценка з "братухою" Парнасом
24 лютого 2019 року.
Парнас: Повечеряємо разом?
Луценко: Яка кухня?
Парнас: Хороша, українська.
Луценко: А пиво ок? Є хороший бельгійський пивний ресторан з українськими стравами.
13 березня. Луценко: Вибач, але все це просто за*бало. Я не отримав візиту. Мій Перший не отримав ніх*ра. Я готовий взути вашого конкурента. Але ти хочеш ще більшого. Ми - всі [відразу робимо]. Ви – потім. Це не чесно.
Парнас: Юро, дорогий!!! Давай завтра на свіжу голову поговоримо!!!
20 березня.
Парнас: Юро, вітаю!!! Сьогодні ти став політичним діячем Світового Рівня !!! Слава Україні!!!
Луценко: Якщо мене не запросять найближчим часом з офіційним візитом – я не відіб'юся від наших і ваших.
Парнас: Юро, не переживай, ми тебе в образу не дамо. Це лише початок.
21 березня.
Луценко: Ну що, мене взувають заявою Держдепу про те, що я брешу. Питається: на*уй мені ці пригоди, особливо за 10 днів до виборів? Причому в Держдепі кажуть, що мої заяви йдуть на користь корупціонерам. Ох**нна допомога Україні.
Парнас: Дай мені 30-45 хвилин, я тобі передзвоню – у мене є хороші новини.
Луценко: Держдеп заявляє, що я брешу!!! Я їб*в такі результати.
2 квітня.
Луценко: Було б непогано запросити мене на зустріч. Можна – неформальну, на ранчо. А то відчуваю себе піддослідною мишкою.
17 квітня.
Парнас: Добрий день, які плани на сьогодні?
Луценко: Проблеми вдома. Давай завтра?
Парнас: Окей, братухо. Дай Бог, все нормально.
Луценко: Заї*ався.
Парнас: Я представляю. Тримайся, я з тобою.
14 травня.
Парнас: Big day today!!! Good luck and kick ass!!! [Сьогодні великий день! Удачі – і надери дупи!].
Парнас: Коли заспокоїшся – набереш мене. Я чекаю на твій дзвінок.
Луценко: Я спокійний, як х*й після акту.
Парнас: Я розумію, ти дуже зайнятий, але нам з тобою потрібно побачитися. Я за тобою скучив – скажи де, будь-який час, я спати не йду.
16 травня. Луценко: Ти де? У готелі?
Парнас: Готель Хілтон.
Луценко: Їду з дружиною. Вам пи*дець.
17 травня.
Парнас: Юро, набери мене.
Луценко: Ні*уя. Я не хочу о другій годині ночі працювати на Америку.
Парнас: Зрозумів.
Луценко: Віскі – це круто.
Парнас: З присмаком торфу та диму!!! Уже інше навряд чи будемо пити. Або японське!!!
Луценко: Дзвони після 350 [мл випитого].
Парнас: На такий обсяг потрібна сильна компанія!!!
Луценко: Та фігня. Ось 700 [мл] – це "штанга".
Парнас: Це смертельна доза.
Луценко: Перший раз – так, потім звикаєш.
Парнас: Це професіонали можуть!!!
21 травня.
Луценко: Настрій г*вно. Країна на краю прірви.
25 травня. Луценко: Ви що, ось так все кинули і без "на коня" поїхали???
Парнас: Так [сильно] останній раз "дали", що вирішили "трохи повільніше коні, трохи повільніше"!!!
Луценко: Та це норм. Всі на ногах.
26 червня. Парнас: Ігор [ймовірно, інший соратник Джуліані Ігор Фруман, – Ред.] запитує, який [віскі] йому краще випити?
Луценко: Hibiki [японський віскі, ціна за 0,7 л – приблизно 6 тисяч гривень, – Ред.]. Дуже класний. У трійці світу.
5 жовтня. Луценко: Перечитав кінець [статті The New York Times]. Додуматися запитати у Джуліані про мою наполовину обрізаної фразі (безперспективності розслідування в Америці конфлікту інтересів Байдена) – це Пулітцер з рук [головного пропагандиста Третього Рейху Йозефа] Геббельса! Пи*дець! Просто пи*дець! Шосте американське ЗМІ безбожно бреше і маніпулює. Яка на*уй там у вас свобода слова???
Як повідомляв OBOZREVATEL, в переписці Парнаса також спливли нові факти тиску на експослиню США в Україні Марі Йованович і спроби особистого адвоката Трампа Руді Джуліані зустрітися з президентом України.
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