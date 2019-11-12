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12 листопада • оновлено в 17:27
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Луценко йде з Ради: монобільшість поставила крапку

1.7т
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Парламентська більшість у Верховній Раді України проголосувала за проєкт постанови 2395 про дострокове припинення повноважень народної депутатки від "Європейської солідарності" Ірини Луценко.

Відповідне рішення було ухвалене в ході пленарного засідання 12 листопада. Документ підтримали 275 голосами.

Луценко йде з Ради: монобільшість поставила крапку

Нагадаємо, Луценко добровільно вирішила скласти повноваження парламентарки через проблеми зі здоров'ям. Про це вона повідомила ще 3 листопада. За словами її чоловіка Юрія Луценка, у Ірини діагностували хворобу серця.

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Ірина Луценко

Ірина Луценко

"Українська правда"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Ірина Луценко
Місце
Україна
Теги
Верховна Рада України Партія "Європейська солідарність"
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семенов Александр
семенов Александр
Как теперь в Раде. без самой красивой женщины Украины ?!!!
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