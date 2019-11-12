Луценко йде з Ради: монобільшість поставила крапку

Парламентська більшість у Верховній Раді України проголосувала за проєкт постанови 2395 про дострокове припинення повноважень народної депутатки від "Європейської солідарності" Ірини Луценко.

Відповідне рішення було ухвалене в ході пленарного засідання 12 листопада. Документ підтримали 275 голосами.

Нагадаємо, Луценко добровільно вирішила скласти повноваження парламентарки через проблеми зі здоров'ям. Про це вона повідомила ще 3 листопада. За словами її чоловіка Юрія Луценка, у Ірини діагностували хворобу серця.

Ірина Луценко "Українська правда"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

до Ради Луценко пройшла за партійними списками "ЄС", займаючи 15-й номер. Була членом Комітету з питань екологічної політики та природокористування.

Місце Луценко, яка вирішила вийти з Верховної Ради, може посісти Наталія Бойко – ексзаступниця міністра енергетики та вугільної промисловості.

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