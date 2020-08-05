Лукашенко згоден видати вагнерівців, що воювали на Донбасі, – Гордон
Президент готовий дати "зелене світло" на видачу бойовиків ПВК "Вагнер"
Йдеться про найманців, які воювали на Донбасі
Таку обіцянку він дав під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським
Лукашенко згоден видати Україні вагнерівців.
Президент Білорусі Олександр Лукашенко запевнив, що дасть "зелене світло" на видачу Україні бойовиків російської приватної військової компанії "Вагнер", що воювали на Донбасі, які були затримані в його країні.
Про це "Радіо Свобода" заявив журналіст Дмитро Гордон, який взяв у білоруського президента інтерв'ю. За його словами, таку обіцянку Лукашенко дав президенту України Володимиру Зеленському.
"Він сказав, що Зеленський попросив його передати Україні тих, хто брав участь в бойових діях на Донбасі проти України, в тому числі українців. Він сказав, що зелене світло буде надано прокуратурі та іншим правоохоронним органам Білорусі, які відповідно до білоруського законодавства зроблять все необхідне для передачі злочинців як Росії, так і Україні", – сказав Гордон.
Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови зі своїм білоруським колегою попросив видати затриманих вагнерівців, які брали участь у війні на Донбасі.
Нагадаємо, що Олександр Лукашенко дав велике інтерв'ю Дмитру Гордону, в якому розповів про вагнерівців, свою конкурентку Тихановську та майбутні вибори глави держави.